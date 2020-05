Top 10 filmów dokumentalnych o motoryzacji

Senna (2010)

Tego zestawienia nie można zacząć od innego filmu. Wczoraj minęło 26 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych kierowców wyczynowych w historii. Człowieka zamkniętego w sobie o skomplikowanym charakterze, którego pchała do przodu niesamowita pasja. Zginął na torze robiąc co to co najbardziej kochał i w szczycie kariery sportowej. Nie wiadomo czego by dokonał, gdyby los okazał się łaskawszy, ale 34 lata wystarczyły mu żeby na zawsze zapisać się w historii motorsportu. Film doskonale opowiada jak to zrobił.

Formuła 1. Jazda o Życie (2019-2020)

Skoro już macie włączony Netlix i jesteście w klimacie Formuły 1, warto kontynuować podróż. Pozwoli na to znakomity serial dokumentalny o królowej sportów motorowych. Przez dwa sezony Formuły 1 (2018 i 2019) ekipa filmowa kręciła się po padoku. Efekty zostały podzielone tematycznie na 20 odcinków. Wszystkie są ciekawe, a jeden szczególnie - opowiada o Williamsie i Robercie Kubicy.

Brudna Forsa: Hard NOx (2018)

Fanów motoryzacji zainteresuje tylko pierwszy odcinek serialu opowiadającego o największych "przekrętach" na świecie. Traktuje o Dieselgate - skandalu z fałszowaniem pomiarów norm emisji spalin przez koncern Volkswagena. Odcinek jest tendencyjny i przedstawia firmę w najgorszym możliwym świetle, nie dając jej żadnych szans na obronę i pomijając szerszy kontekst. Mimo to warto go obejrzeć, bo opowiada o przełomowym momencie w historii motoryzacji, która po nim stała się zupełnie inna. Warto jednak zadać sobie pytanie czy koncern nie zapłacił ceny za cały przemysł i czy motoryzacja nie stała się jego kozłem ofiarnym.

Apex: Story of the Hypercar (2016)

Czas odsapnąć od ciężkich klimatów. Ferrari, Koenigsegg, McLaren, Pagani, Porsche. Jeśli te marki przyspieszają czyjeś bicie serca, musi obejrzeć film z 2016 r. Narratorami są różni ludzie, a tematem nowy gatunek: hipersamochody. O tym jak powstały pierwsze z nich opowiedzą słynni kierowcy wyczynowi, znani dziennikarze i twórcy hiperaut. Najwięcej dowiemy się od Christiana von Koenigsegga, bo innowacyjność jego pomysłów przekracza wszelkie granice.

Jackie Stewart: Weekend z Mistrzem (1971)

Film opowiada o pewnym weekendzie w czasie którego słynny kierowca wyścigowy Jackie Stewart próbował wygrać wyścig o Grand Prix Monaco. Pewnie wszyscy wiedzą jak się skończył, ale to wcale nie psuje przyjemności oglądania. Producentem i współreżyserem (chociaż nie wspomniał o tej roli w napisach końcowych) jest jego kolega i również pasjonat samochodów - Roman Polański. Słynny polski reżyser stworzył w filmie wyjątkowy klimat. Dzięki niemu można się przenieść w świat elity sportów samochodowych z lat 70-tych.

Love the Beast (2009)

Eric Bana jest australijskim aktorem, ale tym razem debiutuje w roli reżysera. Opowiada o swojej miłości trwającej już ćwierć wieku. Miłości do samochodu - Forda Falcona GT Coupe. Aktor zabierze nas w podróż po Australii i na rajd Targa Tasmania. W filmie wystąpią jego znajomi i również fani motoryzacji. Pewnie o nich słyszeliście. Nazywają się Jay Leno i Jeremy Clarkson. Żaden inny film nie opowiada równie dobrze o tym, że są ludzie, dla których samochód jest czymś znacznie więcej, niż tylko środkiem transportu.

The Green Hell (2016)

Pewnie już wiecie o czym jest ten film. Historię najbardziej wymagającego i jednego z najsłynniejszych torów świata opowiadają jego weterani, którzy przeżyli tam najwspanialsze, ale i najbardziej mrożące krew w żyłach chwile. Obejrzyjcie opowieść o słynnej północnej pętli Nurburgringu opowiedzianą przez takie sławy jak niedawno zmarły Stirling Moss, Jackie Stewart, Niki Lauda, Jochen Mass, Walter Rohrl, Hans-Joachim Stuck i wielu innych kierowców.

On Any Sunday (1971)

Przełomowy film Bruce'a Browna opowiada o sportach motocyklowych tak, jak wcześniej nie zrobił tego nikt. Dokument został sfinansowany przez wielkiego fana motocykli - Steve'a McQueena, który jest też jego narratorem. Warto razem z nim zanurzyć się w niesamowity klimat środowiska motocyklistów sprzed pół wieku. Bruce Brown wtedy był już znanym reżyserem, bo pięć lat wcześniej otrzymał Oskara za słynny film o surfingu - "The Endless Summer". "On Any Sunday" również został nominowany przez członków akademii i jest najważniejszym filmem o sportach motocyklowych jaki kiedykolwiek powstał. Cały można obejrzeć na YouTube.

Road (2014)

Film dokumentalny, w którym narracją zajmuje się północnoirlandzki aktor Liam Neeson. Opowiada o śmiertelnie niebezpiecznym wyścigu motocyklowym na wyspie Man - terytorium zależnym Wielkiej Brytanii, na którym nie obowiązują ograniczenia prędkości. Wyścigi motocykli na drogowych torach są uznawane za najniebezpieczniejszą formę sportów motorowych. Kierowcy pędzą 320 km/h po wąskich drogach pomiędzy domami. Specjalistami od tego sportu jest rodzina Dunlop i to jej członkowie są bohaterami filmu. Jeśli komuś nie przyspieszy puls w trakcie oglądania, to znaczy, że nie żyje.

Urban Outlaw (2012)

Urban Outlaw to Magnus Walker, najbardziej nietypowy kolekcjoner samochodów Porsche na świecie. Walker jest brytyjskim projektantem mody ulicznej, który osiadł w Los Angeles, a jego kreacje spodobały się amerykańskim gwiazdom. Zarobione pieniądze zaczął wydawać na swoją największą miłość - klasyczne modele Porsche, ale każdy ze swoich samochodów modyfikował w unikalny sposób. Fascynujący film o człowieku, dla którego najważniejszym parametrem samochodu jest liczba wywołanych na twarzy uśmiechów na każdy spalony galon benzyny. Plus kalifornijski klimat. Cały trwający 32 minuty dokument również można obejrzeć na YouTube.