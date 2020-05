Samochody terenowe - niedrogie modele do 20-40 tysięcy

Jaki samochód terenowy warto kupić?

Samochody terenowe stanowią osobny, wyspecjalizowany segment motoryzacyjny. Nie widzimy ich zbyt wiele na zwykłych drogach, bo i ich zastosowanie jest zupełnie inne. Na tego typu pojazd decydują się przede wszystkim osoby, które często poruszają się po trudnym terenie, np. ze względu na zamieszkiwanie w okolicy, gdzie wciąż są nieutwardzone drogi. Auta terenowe są dedykowane także osobom, które biorą udział w różnego rodzaju amatorskich i bardziej profesjonalnych rajdach off-roadowych.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie terenowe samochody warto kupić. Wszystko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb użytkownika oraz jego budżetu.

Jaki wybrać samochód terenowy?

Sprzedaż samochodów terenowych z roku na rok jest coraz większa, co wynika z rosnącego zainteresowania klientów tym rodzajem pojazdów. Nie dotyczy to jedynie modeli salonowych. Używane samochody terenowe cieszą się równie dużą popularnością. Na co zwracać uwagę podczas kupna?

koszty eksploatacji - podczas zakupu samochodów używanych terenowych zwracamy uwagę na koszt zakupu, a to błąd. Przede wszystkim należy zorientować się w cenach części zamiennych i napraw, bo w przypadku tego typu pojazdów wizyty u mechanika są niestety częstą koniecznością;

uniwersalność - samochód powinien nadawać się nie tylko do wyprawy w trudny teren, ale musi także sprawdzać się do dojazdów do pracy, czy na weekendowy wypad - pamiętajmy, że amatorskie, off-roadowe wyprawy to raczej okazjonalne sytuacje, podczas gdy pojazd powinien być użytkowany w miarę regularnie;

zużycie paliwa - niestety większość samochodów terenowych na sprzedaż to jednostki z dużymi silnikami, a co za tym idzie sporym zużyciem paliwa, więc jeśli już decydujemy się na zakup takiego auta to starajmy się wybierać opcje, jak najbardziej oszczędne.

Jaki samochód terenowy do 20 tysięcy?

Ceny używanych aut terenowych są bardzo zróżnicowane. Wpływ na to ma wiele czynników. Oferty sprzedaży samochodów terenowych używanych zaczynają się już od 10 tysięcy złotych. W które budżetowe modele warto inwestować?

Jeep Cherokee XJ – idealny do miasta i na bezdroża, zapewnia komfort jazdy w każdym terenie; jego największym mankamentem wydaje się znaczne zużycie paliwa;

Land Rover Discovery to model wyjątkowo trwały i dość komfortowy, który pozwala poruszać się zarówno po mieście, jak i po mniej przyjaznym terenie; jest wyjątkowo dobrze wyposażony i dość ekonomiczny, zwłaszcza na trasie.

Jaki samochód terenowy do 40 tysięcy?

Terenowe auta w zależności od stanu technicznego i wyposażenia mogą też osiągać wyższe ceny, nawet na rynku wtórnym. Poniżej prezentujemy ciekawe propozycje aut terenowych na sprzedaż, których koszt zakupu zamyka się w 40 tysiącach.

Toyota Land Cruiser J9 - to legenda jeśli chodzi o samochody terenowe; jest to pojazd dość trwały i komfortowy, jednak nie jest stworzony do osiągania wybitnych prędkości na autostradach;

Nissan Patrol GR Y60 - to kolejna gratka dla fanów samochodów terenowych; jest to jeden z najpopularniejszych pojazdów w tym segmencie więc nie ma problemu z dostępnością do części i naprawami; jego zasadniczą wadą jest skłonność do korozji.