Jak kupić samochód nie wychodząc z domu? Marki z grupy FCA otwierają "wirtualne salony"

FCA postanowiło wykorzystać platformę Google Hangouts, by umożliwić klientom kontaktowanie się z doradcami sprzedaży za pośrednictwem internetu. Podczas rozmowy wideo możemy dowiedzieć się nie tylko rzeczy związanych z wybranym modelem, ale także przeanalizować wszystkie dostępne formy sprzedaży.

Nowa strategia składa się z dwóch filarów polegających na w pełni zdalnym kontakcie z dealerem bez konieczności wychodzenia z domu. W ten sposób klient może zobaczyć prezentację wybranego samochodu online. Co ciekawe, pierwsza płatność może być odroczona nawet do 2021 roku, a w wybranych przypadkach klient może skorzystać z bezpłatnej usługi Door to Door.

Zamów samochód bez wychodzenia z domu

Wirtualny Dealer to usługa pozwalająca na kontakt klientów z doradcami sprzedaży z salonów marek należących do FCA, a więc Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional i Jeep, bez konieczności wychodzenia z domu. Klienci mogą umówić się na „zdalną wizytę w salonie” telefonicznie lub mailowo i otrzymać link umożliwiający bezpośrednie połączenie z doradcą. Sprzedawca dobierze i skonfiguruje nowe auto według potrzeb klienta, przygotuje ofertę i przedstawi dogodne opcje finansowania. Ten innowacyjny proces wykorzystuje łatwą w obsłudze platformę Google Hangouts, umożliwiającą prowadzenie rozmów video i demonstrację wybranych aut bez instalowania dodatkowego oprogramowania.

Na drugi filar składają się nowe, korzystne warunki finansowania z możliwością zdalnego załatwienia formalności i pierwszą płatnością odroczoną nawet o osiem miesięcy. FCA Bank i LEASYS przygotowały trzy promocyjne produkty:

abonament Leasys skierowany do klientów biznesowych, z odroczoną płatnością pierwszej raty o 60 dni lub odroczonym odbiorem własnym pojazdu do 90 dni od momentu podpisania umowy oraz z bezpłatną dostawą nowo nabytego samochodu, tzw. Door to Door;

kredyt promocyjny FCA Bank „Odbierz Teraz, Zapłać Później” z dwoma wariantami okresów z odroczonymi ratami – o trzy lub nawet o osiem miesięcy, gdzie termin spłaty pierwszej raty przypada dopiero na 2021 rok, a wpłata własna wynosi od 0%. Kredyt jest dostępny w okresach od 24 do 84 miesięcy i zawiera ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt”, którego koszt doliczony jest do miesięcznej raty,

leasing promocyjny Leasys „Odbierz Teraz, Zapłać Później” również z dwoma wariantami okresów z odroczonymi ratami o trzy lub osiem miesięcy oferowany w okresie od 24 do 60 miesięcy, z wykupem od 1% i ubezpieczeniem „Bezpieczny Leasing” którego koszt doliczony jest do raty leasingowej. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości określonej w umowie jest płatna po 3 lub 8 miesiącach (jest to odpowiednio 4 lub 9 rata zgodnie z harmonogramem umowy). Przez pierwsze 3 lub 8 miesięcy Klient płaci raty w wysokości 1 PLN netto.

Obecne czasy są trudne i dla wielu osób oznaczają konieczność zakupu auta, mimo, że do tej pory radził sobie bez niego. Wirtualne salony i możliwość zamówienia samochodu z zaciszu własnego domu, to ogromne ułatwienie dla klientów, szczególnie w czasach, gdy wszyscy powinniśmy zostać w domach.

Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280 KM Q4 fot. Filip Trusz