W Polsce sprzedaż nowych aut spadła o 40 proc. Na tle Europy to i tak dobry wynik

Ile sprzedano samochodów w Polsce w marcu?

Kryzys uderzył z pełną mocą w marcu 2020 r. W najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w marcu 2020 r. zarejestrowano w Polsce dokładnie 29 657 samochodów. To oznacza ogromne spadki sprzedaży:

aż o 40,83 proc. (-20 463 szt.) w porównaniu z marcem zeszłego roku

i 22,99 proc. (-8 855 szt.), kiedy spojrzymy na luty 2020 r.

W ogóle ten rok jest dla branży wyjątkowo trudny, a aktualny kryzys tylko pogłębia zapaść rynku nowych samochodów w Polsce. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku Polacy zarejestrowali 107 641 osobówek - aż o 32 163 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Oznacza to spadek o 23,01 proc. Sprzedaży w Polsce poświęciliśmy znacznie obszerniejszy materiał, który znajdziecie poniżej. Teraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na innych dużych europejskich rynkach.

Sytuacja w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii

Zdecydowanie największym rynkiem w Europie są Niemcy. W marcu 2020 r. zarejestrowano tam 215 119 nowych samochodów, a to oznacza, że Niemcy odnotowali bardzo podobny spadek, co Polska. Sprzedaż za naszą zachodnią granicą skurczyła się o ok. 38 proc. Tracą wszyscy najważniejsi gracze: Volkswagen (-35 proc.), Mercedes (-28 proc.), BMW (-21 proc.), Audi (-37 proc.) oraz Ford (-50 proc.). Ciekawostką jest stosunkowo mocny miesiąc dla dwóch producentów. Lexus odnotował spadek sprzedaży tylko o 2,8 proc., a Tesla Motors - o 4,4 proc.

The New York Times podaje, że w Wielkiej Brytanii sprzedaż nowych samochodów również spadła o około 40 proc. Ze znaczących europejskich rynków tylko Holandia może się pochwalić całkiem niezłym wynikiem, bo liczba rejestracji spadła tam "tylko" o 24,6 proc.

Reszta Europy zmaga się ze znacznie większym kryzysem

Około 40-procentowe spadki robią wrażenie, ale są kraje w Europie, które z pewnością zazdroszczą sytuacji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Przykłady?

We Włoszech sprzedaż spadła aż o 85 proc.

Francuski rynek nowych samochodów zakończył rok na 72-procentowym minusie.

Niewiele lepiej było w Hiszpanii - spadek liczby rejestracji to 69 proc.

W Stanach Zjednoczonych również sytuacja jest nieciekawa

Z równie dużymi problemami boryka się motoryzacja po drugiej stronie Atlantyku. Z raportu just-auto.com wynika, że sprzedaż samochodów osobowych w marcu 2020 r. w Stanach Zjednoczonych spadła o prawie 39 proc. Eksperci Global Data twierdzą, że najbliższe miesiące będą równie ciężkie. Prognozy mówią, że cały rok 2020 zakończy się na 14-procentowym minusie. Z założeniem, że rynek odbije się od dna w trzecim i czwartym kwartale.