Elektryczna Skoda Citigo e iV znika z polskiego rynku, jeszcze zanim na dobre się pojawiła. Dlaczego?

Skoda Citigo e iV miała być lekiem na całe zło. Taki samochód elektryczny do miasta ze stosunkowo dużym zasięgiem, miał szanse zachęcić Polaków do przesiadki do auta na prąd. Jednak zanim elektryczna Skoda na dobre zadomowiła się na polskim rynku, producent postanowił wstrzymać zamówienia. Wszystko dlatego, że nie wyrabiają się z bateriami.

