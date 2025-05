Xiaomi rzuca wyzwanie Ferrari. Chiński gigant zaczyna ostrą grę. 3.23 s do 100 km/h i 690 KM

Xiaomi zaprezentowało model YU7 w zeszłym roku i już było wiadomo, że gra w świecie elektrycznych SUV-ów robi się ciekawsza. Teraz oficjalnie wprowadzono nowy model na rynek chiński. To pierwszy SUV marki i drugi w ogóle model po SU7.

Xiaomi YU7: taki jak sedan SU7

Nowy model podąża śladami SU7 i jest luksusowym SUV-em o wysokiej wydajności i z dosyć ciekawym wzornictwem. Na przedzie dostrzeżemy nawiązanie do nosa rekina, a reflektory przypominają kształt kropli wody. Jako ciekawostkę, warto podać, że crossover ma największą aluminiową maskę typu clamshell wśród pojazdów produkowanych masowo.

Aerodynamika odegrała ogromną rolę w rozwoju YU7, a model produkcyjny ma 10 kanałów przepływu powietrza i 19 zoptymalizowanych otworów wentylacyjnych. Dołączają do nich aerodynamicznie zoptymalizowane koła i aktywny system żaluzji grilla. Dzięki temu wszystkiemu współczynnik oporu powietrza wynosi 0,245.

Najważniejszymi elementami wyglądu zewnętrznego pojazdu są m.in. klamki drzwi zamontowane na równi z ich powierzchnią i standardowy panoramiczny szklany dach. Dołącza do nich charakterystyczny tył ze światłami „halo" i dwoma spojlerami. Model jest wprowadzany na rynek w trzech kolorach – Emerald Green, Titanium Silver i Lava Orange – które kontrastują z błyszczącymi czarnymi akcentami.

Jeśli chodzi o rozmiar, YU7 mierzy 4999 mm długości, 1996 mm szerokości i 1600 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3000 mm. Oznacza to, że crossover jest o 58 mm krótszy od Tesli Model X i ma o 35 mm dłuższy rozstaw osi.

Xiaomi YU7: rozkładane siedzenia nadadzą się na szybkie drzemki

O ile z zewnątrz YU7 jest wyrazisty, o tyle wnętrze jest przesadnie minimalistyczne. Dominuje w nim 16,1-calowy system informacyjno-rozrywkowy i wyświetlacz HyperVision Panoramic Display, który znajduje się u podstawy przedniej szyby. Nawiązuje on do Panoramic iDrive Display firmy BMW i ma 43,3 cala. Można go dostosować, ale może pełnić funkcję prędkościomierza, wyświetlacza nawigacji i wyświetlacza dla przedniego pasażera.

Crossover ma przednie fotele ze skóry Nappa o zerowej grawitacji z odchyleniem za pomocą jednego dotknięcia i 10-punktową funkcją masażu. Dołączają do nich regulowane elektrycznie tylne siedzenia z oparciami, które można odchylić od 100° do 135°. Pasażerowie tylnych siedzeń znajdą również własny ekran do sterowania klimatyzacją i system rozrywki z dwoma ekranami.

YU7 może pomieścić 678 litrów bagażu, który można powiększyć do 1758 litrów poprzez złożenie siedzeń. Jest też mały bagażnik przedni, który zapewnia 141 litrów przestrzeni.

Xiaomi YU7: duża moc godna Ferrari

Jeśli chodzi o napęd, to dostępne są trzy różne konfiguracje, a podstawowy model YU7 ma pojedynczy silnik elektryczny o mocy 320 KM i momencie obrotowym wynoszącym 528 Nm. Dzięki temu model przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 240 km/h. Kupujący znajdą również akumulator o pojemności 96,3 kWh, który zapewnia zasięg według standardu CLTC wynoszący 835 km.

Średniej klasy model YU7 Pro ma dwusilnikowy układ i napęd na wszystkie koła. Dysponuje on mocą 496 KM i momencie obrotowym wynoszącym 690 Nm. Dzięki temu przyspieszenie do 100 km/h trwa 4,3 sekundy, ale prędkość maksymalna pozostaje niezmieniona. Niestety zasięg spada do 760 km.

Topowy model w gamie to YU7 Max, który ma ulepszony dwusilnikowy napęd na wszystkie koła o mocy 690 KM i 866 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 3,2 sekundy, a kierowcy osiągną prędkość 253 km/h, jeśli będą trzymać nogę na pedale gazu cały czas. Max wyróżnia się również większą baterią o pojemności 101,7 kWh, która zapewnia zasięg 770 km.

Gdy bateria jest słaba, właściciele mogą naładować ją od 10 proc. do 80 proc. w zaledwie 12 minut. Po 15 minutach mogą osiągnąć zasięg do 620 km.

YU7 ma podwójne wahacze z przodu i pięciowahaczowe zawieszenie z tyłu z pneumatycznymi sprężynami. Te ostatnie zapewniają pięć poziomów regulacji, co oznacza, że ??crossover może zapewnić do 222 mm prześwitu. Inne atrakcje to ciągła kontrola amortyzatorów i wysokowydajny układ hamulcowy z czterotłoczkowymi zaciskami Brembo. Xiaomi zainstalowało także na dachu czujnik LiDAR, radar milimetrowy 4D, 11 kamer wysokiej rozdzielczości i 12 radarów ultradźwiękowych.

Szczegóły dotyczące cen nie zostały jeszcze ujawnione. Stanie się to bliżej premiery w salonach, która ma nastąpić w lipcu tego roku.