Trudno uwierzyć z kim Toyota zbudowała nowe auto. Ta firma ma zakazy w USA i w Europie

Najwyższy czas na nową limuzynę Toyoty. Niestety próżno oczekiwać jej w Europie. Co gorsza, próżno oczekiwać także chwytliwej nazwy. Japończycy z uporem kontynuują nazewnictwo w ramach serii bZ. I tak oto w Szanghaju pokazano nową japońską limuzynę. Nazywa się Toyota bZ7.

REKLAMA

Zobacz wideo Toyota CH-R+ Poznaliśmy z bliska nową elektryczną Toyotę

Chcesz wiedzieć jak najwięcej o nowości Toyoty? My na pewno. Sęk w tym, że Japończycy wyjątkowo ostrożnie dozują informacje. A tych na razie jest jak na lekarstwo. Co zatem wiadomo już dziś?

Rodzina Toyota bZ dla Chin Toyota

Dłuższa od Audi A6 i Mercedesa Klasy E

Toyota stawia na rozmiary. Już wiadomo, że to samochód z nadwoziem o długości ponad 5 m. Jest zatem dłuższy od Toyoty Camry. Ale nie tylko! Przerasta także Mercedesa Klasy E czy dopiero co zaprezentowane Audi A6. Można zatem spodziewać się bardzo przestronnej kabiny. Z pewnością z tyłu będzie bardzo dużo miejsca, na co szczególnie zwracają uwagę nabywcy w Chinach.

Skoro bZ to możemy być pewni napędu elektrycznego, który staje się tak ważny na rynku chińskim. Przy tak sporym nadwoziu można oczywiście doszukiwać się techniki znanej z dopiero co pokazanego Lexusa ES. A w jego przypadku przewidziano dwie wersje elektryczne o mocy 224 KM i 342 KM. Z pewnością w Toyocie będzie nieco mniej mocy niż w marce premium. W przeciwnym wypadku byłaby ogromna niespodzianka.

Toyota bZ7 dla Chin Toyota

Huawei w Toyocie. A to niespodzianka!

Z pozoru dużą niespodzianką jest oświadczenie Toyoty, że auto opracowano wspólnie z chińskim partnerem. A tym jest GAC Motors (firma jeszcze w tym roku zadebiutuje w Polsce) z siedzibą w Guangzhou. Nie dziwi zatem, że w ramach partnerstwa japońska firma sięga po rozwiązania, które Chińczycy stosują z żelazną konsekwencją. I to nie dotyczy tylko kwestii napędów elektrycznych i akumulatorów. To również obejmuje pokładową elektronikę i oprogramowanie.

Wedle doniesień chińskich mediów Toyota sięgnęła po sprzęt i program HarmonyOS opracowany przez lokalnego giganta technologicznego. To koncern Huawei, który jest objęty zakazami sprzedaży nie tylko w USA, ale także w niektórych krajach Europy. Obecność chińskiej elektroniki i oprogramowania na pokładzie należy przy tym traktować jako atut, gdyż w branży technologicznej Huawei znany jest ze swoich imponujących osiągnięć na polu rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego (przed lat firma prowadziła bardzo zaawansowane badania i testy także na drogach europejskich).

Toyota bZ7 dla Chin Toyota

Toyota bZ7 dla Chin Toyota

Nowa Toyota bZ7 pojawi się w salonach w ciągu najbliższego roku. Niemniej to, co pokazano w Szanghaju wygląda już jak egzemplarz gotowy do produkcji. Zastrzegam przy tym, że Japończycy do perfekcji opracowali budowę makiet, które wyglądają jak auta gotowe do jazdy. Skoro zatem Toyota wspomina o roku, to jeszcze sporo może się zmienić. Jedno nie ulega wątpliwości. To w przypadku japońskiej marki bardzo interesująca premiera.