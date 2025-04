Jaka jest trwałość motocykli 125? Lepiej wybrać raz, ale zrobić to mądrze

Według danych PZPM, w marcu zarejestrowano nad Wisłą 6333 nowych motorów. To wynik lepszy o ponad 13 procent względem tego samego miesiąca w 2024. Łącznie, pierwszy kwartał przyniósł 10 728 rejestracji. Rynek zdominowała Honda (1982 sztuki). Na drugim miejscu uplasowała się Yamaha (1074 sztuki), a na trzecim BMW (852 sztuki). Co ciekawe, najchętniej stawiamy na klasę 125 ccm – 3037 egzemplarzy od początku roku. Nic dziwnego, bowiem wystarczy tutaj posiadanie prawa jazdy od trzech lat (kat. B), co uprawnia już 21-latków do zajęcia miejsca w siodle. Do tego moc ograniczono do 15 KM, co nie przeszkadza w rozwinięciu 100-120 km/h. Jeden z istotnych aspektów stanowi też ekonomia.

100 kilometrów za 15 złotych. Tak się jeździ motocyklami 125

Ceny paliwa zdały się ustabilizować na poziomie około 6 złotych za litr. To spora kwota, a zatem małe jednoślady mogą być poważnym odciążeniem dla domowego budżetu. W mieście, optymalnych warunkach dla tych konstrukcji, zużywają około 3-4 litrów, a w spokojnej trasie da się zejść do 2,5 l. To oznacza, że pokonanie 100 kilometrów obciąży kieszeń kwotą rzędu 15-25 zł. Brzmi jak okazja? Argumentów mamy więcej. To przede wszystkim zwrotność, łatwość w lawirowaniu między samochodami i frajda z obcowania z przyrodą oraz wiatrem we włosach.

Nie możemy zapomnieć o stosownej odzieży generującej kolejne, ale niezwykle ważne koszty. Jeansy motocyklowe i letnią kurtkę kupimy za 300-400 zł. Na kask poświęcimy kolejnych kilkaset zł. Rękawice to wydatek na poziomie 150-300 zł. Przyda się też bielizna termiczna za około 100 zł. Na dobry początek wystarczy. Odpowiednie tekstylia zminimalizują możliwość wystąpienia poważniejszych obrażeń w razie wywrotki lub kolizji przy małej prędkości. Czas przyjrzeć się pozostałym kosztom.

Wymiana oleju kluczem do długowieczności. Proste silniki mogą działać bardzo długo

Tak jak ma to miejsce w przypadku samochodu, eksploatacja motocykla opiera się przede wszystkim na regularnym i terminowym serwisowaniu oraz stosowaniu fachowej obsługi. We własnym zakresie trudno dokonać wszystkich czynności serwisowych. W czasie wizyty w warsztacie na okresowym przeglądzie mechanik wymieni olej, sprawdzając przy okazji newralgiczne miejsca i konserwując jednoślad.

Interwały wymian oleju i kontroli serwisowych uzależnione są od zastosowanej technologii. W silnikach pozbawionych filtra oleju wymiany zalecane są co 2-3 tysiące kilometrów. W pozostałych, czterosuwowych konstrukcjach z wtryskiem bezpośrednim, nawet co 6 tysięcy kilometrów. Różnice w długości okresów pomiędzy wymianami zależą także od stosowanych środków smarnych w silniku. Częstsze wymiany syntetycznej cieczy zapewniają jednostce pracę z czystym i świeżym lubrykatem, tym samym chroniąc ją przed zanieczyszczeniami mogącymi doprowadzić w skrajnej sytuacji do zatarcia. Za taką usługę zapłacimy w warsztacie około 70-80 zł – do tego należy doliczyć olej i filtr za kilkadziesiąt złotych. W stosunku do aut takie ceny brzmią jak okazja.

Suzuki GSX-S125 fot. Suzuki

Dobry fachowiec to podstawa. Warto mieć sprawdzonego mechanika

W poszukiwaniu niezależnego warsztatu warto sprawdzić, jakie czynności zawierają się w ramach oferowanego przeglądu okresowego. Polecamy korzystać z usług warsztatu zapewniającego możliwie wiele czynności kontrolnych. Doświadczony specjalista nie zadowoli się tylko wymianą oleju. Sprawdzi i wyreguluje luzy zaworowe, naciągnie linki hamulcowe i sprzęgła, podda kontroli kondycję podzespołów układu hamulcowego, a także zweryfikuje luzy na kluczowych łożyskach. Kompletny serwis będzie kosztować około 300-500 złotych i zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii w czasie jazdy. Warto przeprowadzić taką operację przed sezonem. Bezpieczeństwo kluczem do komfortowej eksploatacji.

Łańcuch też jest ważny. Sprawdzajmy luzy jak na egzaminie

Po kilku latach eksploatacji powinniśmy być gotowi na ewentualne wycieki z silnika czy skrzyni. Zbyt duży ubytek może doprowadzić do zatarcia jednostki napędowej lub uszkodzenia mechanizmu zmiany biegów. W przypadku kilkuletnich motocykli remont zazwyczaj jest nieopłacalny. I właśnie takie należy najczęściej kontrolować. Zadaniem użytkownika jest również regularne sprawdzanie naciągu łańcucha. Zbyt luźny może łatwo spaść, uprzednio niszcząc łożyska na wałku zdawczym i tylnym kole. Koszt wymiany tego elementu to 200-250 zł plus części. Za regulację luzów zaworowych w japońskim motocyklu klasy 125 zapłacimy od 100 do 200 złotych w niezależnej stacji serwisowej. Podobnie ma się rzecz w chińskich jednośladach.

Rekordziści pokonują 70-80 tysięcy kilometrów. To oznacza jazdę przez całe dekady

W małych jednośladach zaniedbania serwisowe dadzą o sobie znać znacznie szybciej, niż w przypadku większych maszyn. Duże wysilenie i mała ilość oleju smarującego nie tolerują niedociągnięć. Długotrwała jazda z niewyregulowanym luzem zaworowym czy zniszczonymi łożyskami, znacząco skróci żywot wielu współpracujących ze sobą elementów. Doświadczony mechanik zawczasu podejmie decyzję o wymianie zużytej części, nim przestanie funkcjonować na dobre. Wobec tego raz w roku warto zajrzeć do zaprzyjaźnionego fachowca. Zdaniem specjalistów, współcześnie produkowane i odpowiednio serwisowane czterosuwowe silniki o pojemności 125 ccm, są w stanie pokonać nawet 50 tysięcy kilometrów. Zdarzają się jednak przypadki, że na cyferblatach wskakują liczby rzędu 70-80 tys. Pozbawione właściwej opieki majstra, nie dotrwają do 20 tysięcy. W zależności od stopnia skomplikowania jednostki i rozmiaru uszkodzeń generalny remont silnika może kosztować 1500-2500 złotych.

Ile trzeba przeznaczyć na motocykl klasy 125 ccm? Używane powoli tracą wartość

Sezon szybko nabiera rumieńców. W katalogach pojawiło się wiele nowych modeli, a szkoły nauki jazdy przeżywają oblężenie z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne. Nie trzeba jednak mieć kategorii A, by użytkować motocykl o pojemności 125 ccm. Wystarczy prawo jazdy na samochód (od trzech lat) lub kategoria A1 oraz trochę gotówki. Nowe sprzęty spod szyldu Yamahy, Suzuki, Kawasaki, czy Hondy, można kupić za 13-25 tysięcy złotych. Tańsze o kilka tysięcy będą chińskie produkty i skutery o tej samej pojemności. Warto też przejrzeć ofertę rynku wtórnego. Zadbane, kilkuletnie jednoślady są dostępne już za 7-10 tysięcy zł. Należy jednak być gotowym na wizytę w warsztacie. Każda maszyna wymaga starannej opieki. Bagatelizowanie tego obowiązku przyczyni się do licznych awarii, a w skrajnej sytuacji zatarcia jednostki napędowej. O to niestety nietrudno z powodu niewielkiej pojemności skokowej i codziennego obciążenia.

Romet UM Renegade Freedom 125 fot. Romet

Zapomnijmy o oszczędnościach na podzespołach. To się szybko zemści

Kupno motocykla to pierwszy krok. Kolejny to satysfakcjonująca eksploatacja. O ile w przypadku nowego sprzętu będziemy mieć względny spokój przez pierwsze dwa lata, o tyle później problemy mogą się piętrzyć. Wobec tego musimy ostrzec, że zużycie małych jednostek postępuje znacznie szybciej, niż w silnikach samochodowych czy większych motocyklowych. Niektóre podzespoły wymagają wymiany nawet co roku. Na szczęście nie są to wygórowane koszty. W związku z tym, ostrożnie należy podchodzić do tematu oszczędności. Ceny części są na tyle akceptowalne, że sugestie mechanika co do kupienia nowego podzespołu nie będą próbą naciągnięcia, a troską o nasze bezpieczeństwo.

Uważać należy również na części zamienne. Klient staje przed wyborem kupna fabrycznie nowego elementu lub tańszego zamiennika. Oryginalne komponenty są dopasowane do konkretnego modelu i wersji silnikowej. W przypadku zaminników mogą pojawić się różnice w wymiarach tarcz sprzęgieł czy łożysk. Koncerny często produkują zunifikowane podzespoły kompatybilne z wieloma motocyklami o tej samej lub zbliżonej pojemności i parametrach. Jak pokazuje praktyka, taki model biznesowy nie zawsze się sprawdza. Oryginalne komponenty zazwyczaj posłużą dłużej i nie nadszarpną przesadnie domowego budżetu. Łańcuch napędowy to wydatek rzędu 200-300 złotych. Komplet tarcz sprzęgłowych kosztuje od 100 do 250 zł. Za klocki hamulcowe na przednią oś trzeba zapłacić od 100 do 200 zł, natomiast za bezobsługowy akumulator około 150-250 zł.

Więcej w kieszeni, szybciej u celu. Jak dbasz, taki masz motocykl 125

Motocykle o pojemności 125 ccm jawią się jako rozsądny wstęp do poznawania świata jednośladów. Pomogą oswoić się z techniką jazdy i będą dużym krokiem w stronę znacznie większych, szybszych i mocniejszych maszyn. Pamiętajmy jednak, że regularny serwis w wyspecjalizowanym warsztacie to jeden z kluczowych czynników bezpiecznej eksploatacji. Nie należy również zapominać o utrzymaniu motocykla w czystości i szybkim reagowaniu na pojawienie się wycieków lub innych defektów będących odstępstwem od normy. Jeśli spełnimy powyższe warunki, jazda na jednośladzie przyniesie wiele satysfakcji i wyraźnych oszczędności względem eksploatacji samochodu w sezonie wiosenno-wakacyjnym.