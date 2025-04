Rząd zdecydował. Na polskich drogach pojawi się nowy rodzaj karetek pogotowia

Karetka pogotowia kiedyś była Nysą lub Fiatem 125 kombi. Dziś to zazwyczaj duży i świetnie wyposażony van. Wiele wskazuje na to, że na drogi niedługo wyjadą jednak nowe zespoły. Choć słowo zespoły w tym przypadku jest nieco naciągane. Bo wiele wskazuje na to, że w Polsce pojawi się zielone światło dla motocyklowych jednostek ratunkowych.

Motocyklowe karetki otrzymały zielone światło w Polsce

Pojęcie "motocyklowej jednostki ratunkowej" pojawiło się w ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Czym tak właściwie mają one być? Pojęcie to zostanie wyjaśnione w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Choć definicja raczej nie będzie przesadnie wyczerpująca. Czytamy w niej bowiem, że:

Motocyklowe jednostki ratunkowe, w których skład wchodzi co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będąca lekarzem systemu, pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.

Nowe przepisy będą regulować większą ilość kwestii dotyczącą tych zespołów. Nowelizacja wyraźnie wskazuje np. na to, że motocykle mogą pracować w pogotowiu od 1 maja do 30 września. Maksymalny czas pracy to 12 godzin na dobę.

Jaki sens mają motocyklowe karetki?

Czy jest sens tworzenia karetek w postaci motocykli? I to jaki. W ten sposób system udzielania pomocy medycznej w Polsce uzyska aż trzy zalety. Po pierwsze będzie istniała możliwość zwiększenia niskim kosztem ilości zespołów. Za jedną standardową karetkę będzie można kupić kilka motocyklowych.

Po drugie jednoślady będą mogły szybciej dotrzeć na miejsce np. wypadku drogowego szczególnie w zakorkowanym mieście. Dzięki temu ofiary zdarzeń szybciej otrzymają specjalistyczną pomoc. To o tyle kluczowe, że tu o życiu czasami decydują sekundy, a nie minuty. Motocyklowy zespół udzieli pomocy, którą będzie kontynuował zespół klasycznej karetki. Po trzecie motocykle można wysyłać do przypadków, które nie zagrażają życiu. Zgłoszenia takie nie będą zatem blokować zespołów samochodowych i nie sprawią, że ktoś mocniej potrzebujący nie uzyska przez to pomocy medycznej.

Nowelizacja ma zgodę sejmu. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Rządowy projekt wprowadzający motocyklowe karetki i nie tylko pojawił się na stole 19 lutego 2025 r. Przeszła ona trzy czytania i głosowanie w sejmie. Za było 413 parlamentarzystów, 16 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Ustawę przekazano zatem teraz prezydentowi oraz trafiła ona do senatu. Senat właśnie nad nią obraduje. Jego zgoda będzie oznaczać jedynie oczekiwanie na podpis głowy państwa.

Kiedy nowe przepisy o motocyklowych karetkach mogłyby zacząć obowiązywać? Pewnie w perspektywie kilku nadchodzących tygodni. Bo ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a wcześniej przegłosowania przez senat i podpisania przez prezydenta.