Rowerzyści, kary sięgają nawet 5 tys. zł. Policja nie będzie już przymykać oka

Gdy mówimy o wykroczeniach drogowych, myślimy głównie o kierowcach samochodów, zwłaszcza tych na "podwójnym gazie". Tymczasem rowerzyści też mogą stwarzać zagrożenie i podlegają przepisom. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym z 2024 roku rozszerzyła obowiązki także na nich. Sezon rowerowy 2025 rozpoczął się, dlatego warto przypomnieć najważniejsze mandaty, jakie grożą rowerzystom.

Jakie są kary dla rowerzystów? Minęły czasy, gdy nie musieli obawiać się wysokich mandatów

Przepisy nie przewidują taryfy ulgowej dla rowerzystów w przypadku wjazdu na przejazd kolejowy podczas czerwonego światła lub opuszczania zapór. Cyklista zapłaci tyle samo, co kierowca auta, a grzywna zgodnie z obowiązującym taryfikatorem wynosi od 2000 do nawet 5000 zł. Policjant może również wypisać karę za:

Jazdę obok innego roweru lub motoroweru, utrudniając ruch - 200 zł

Nieprawidłową jazdę po chodniku lub drodze dla pieszych - 200 zł

Ignorowanie drogi lub pasa rowerowego - 100 zł

Czepianie się pojazdów - 100 zł

Nieprawidłowy przewóz dziecka - 50 zł

Jazdę bez trzymania kierownicy i nóg na pedałach - 50 zł

Brak ustąpienia pierwszeństwa na przejściu - 50-500 zł

Brak ustąpienia na chodniku lub wspólnej strefie - 50-300 zł

Zbyt szybką jazdę po chodniku, brak pierwszeństwa - 300 zł

Nieustąpienie przy włączaniu się do ruchu - 50-200 zł

Brak pierwszeństwa w strefie zamieszkania - 50-100 zł

Wyprzedzanie na przejściu - 50-500 zł

Omijanie pojazdu ustępującego pieszym - 50-500 zł

Jazdę po przejściu dla pieszych - 50-100 zł

Brak sprawnych świateł, hamulców lub dzwonka - 20-3000 zł

Mandat dla rowerzysty? To najczęściej popełniane wykroczenia

Czy można stracić prawo jazdy za jazdę po pijanemu na rowerze? Konsekwencje są dotkliwe

W Polsce jazda rowerem po alkoholu nie skutkuje utratą prawa jazdy. Rowerzysta może stracić jedynie uprawnienia do kierowania pojazdami niemechanicznymi. Co więcej, w przypadku kontroli grozi również mandat od 300 do 5000 zł. Gdy sprawa zostanie skierowania na drogę sądową - od 500 do 5000 zł. Dla przypomnienia zgodnie z przepisami, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Powyżej tej granicy zaczyna się stan po użyciu alkoholu, który stanowi już wykroczenie.

