Nareszcie! Apple prezentuje CarPlay Ultra. Oto pierwsze samochody z nowym systemem

Czy CarPlay Ultra to przełom? Na pewno dla użytkowników telefonów Apple iPhone. Wreszcie bowiem następuje większa integracja smartfona z samochodem. W tym przypadku to już nie jest tylko bardziej zaawansowana współpraca z radiem multimedialnym. Apple wreszcie zyskało tak upragniony przez Cupertino wpływ na to co wyświetla się na desce rozdzielczej. Nowy CarPlay Ultra to spory wpływ na to co widać na wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio za kierownicą oraz możliwość kontroli wybranych funkcji auta.

Amerykanie chwalą się, że CarPlay Ultra to głębsza integracja niż kiedykolwiek wcześniej. Mają rację w kwestii iPhone. Ale nie w przypadku Androida, który od dawna stosuje bardziej zaawansowaną współpracę z pojazdem. W CarPlay Ultra zobaczysz kluczowe dane z auta jak prędkość, ciśnienie w oponach, stan paliwa czy energii oraz informacje z układów wspomagających kierowcę (np. adaptacyjny tempomat). Co więcej, zyskasz możliwość sterowania pracą pokładowej wentylacji i klimatyzacji (także wielostrefowej). Wygląda na to, że poprzez nowy CarPlay Ultra zmienisz ustawienia tempomatu i wymaganej odległości od poprzedzającego pojazdu. Apple zyskało także dostęp do różnych ustawień samochodu, które zwykle dostępne są na postoju (bardziej zaawansowana konfiguracja pojazdu).

Apple można krytykować. Można też i chwalić

Za jedno trzeba pochwalić Apple. Widać, że firma uważnie śledziła poczynania Google z Android Automotive i wyciągnęła wnioski z błędnej strategii, jaką początkowo przyjęto u konkurencji. Już od pierwszej wersji CarPlay Ultra będzie dostosowany do poszczególnych modeli i marek samochodów. Oznacza to przede wszystkim, że w każdej marce będzie wyglądać inaczej (to efekt współpracy Apple z koncernami motoryzacyjnymi). Android Automotive na początku wyglądał niemal tak samo w Renault czy Volvo. Stąd kolejna uproszczona odmiana samochodowego Androida, w której każdy producent auta stosuje własną nakładkę graficzną. Dzięki temu Android Automotive wygląda obecnie inaczej w Audi, Dacii, Renault czy Porsche. Apple poszło tą samą drogą.

Pora ostudzić entuzjazm użytkowników telefonów iPhone w Polsce. Niestety na początek Apple CarPlay Ultra będzie dostępny tylko w USA i w Kanadzie. Kolejne ograniczenie dotyczy samochodów. Pierwszym jest Aston Martin DBX. Firma wdraża także oprogramowanie w najnowszej generacji systemów multimedialnych w autach (od rocznika 2023) takich jak DB12, Vantage i Vanquish. W kolejce są także inni producenci. Wśród nich m.in. Hyundai i Genesis. Apple deklaruje, że kolejne marki i modele dołączą w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jest też wymagane minimum w kwestii urządzeń. Apple CarPlay Ultra dostępny jest począwszy od iPhone 12 i nowszych (to dobra wiadomość, gdyż nawet starsze telefony będą objęte nową usługą). Niezbędny jest także iOS 18.5 i kolejne wersje oprogramowania smartfonów.