Duża wpadka Apple z CarPlay. Tyle obiecywali kierowcom i nic z tego nie wyszło

Od kilku lat nic się nie zmieniło. Apple wciąż jest w tyle za Google, które znacznie lepiej radzi sobie na samochodowym rynku. To Android Auto cieszy się większą popularnością niż Apple CarPlay. A na dodatek Google znacznie szybciej trafił do samochodów ze swoim oprogramowaniem Android Automotive. Odpowiedź Apple w postaci CarPlay nowej generacji wciąż jest w powijakach. Z zapowiadanego debiutu w 2024 r. nic nie wyszło.

REKLAMA

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Projekt nowego CarPlay poznaliśmy w połowie 2022 r. Apple wówczas zapowiadało głębszą integrację z systemami samochodu, by za pośrednictwem CarPlay kontrolować m.in. pracę klimatyzacji i wentylacji, układów asystujących kierowcy czy komputera pokładowego. Innymi słowy, to samo co znamy już z Android Automotive stosowanego m.in. w samochodach Renault czy Volvo.

Najpierw Aston Martin i Porsche. I co? I nic

Amerykanie przekonywali, że pierwsze samochody z nowym oprogramowaniem Apple miały pojawić się na rynku w 2024 r. W branży spekulowano, że będą to nowe modele Aston Martin i Porsche. Ale plotki się nie potwierdziły. Co więcej, Porsche wprowadziło do sprzedaży zupełnie nową generację popularnego SUV-a (Macan) w którym fabrycznie zainstalowano to co dostarczył Google. Niemcy dość nieoczekiwanie postawili na uproszczoną wersję Android Automotive. Oczywiście to nie wyklucza integracji z Apple, ale z pewnością utrudnia proces przygotowań, by wszystko działało, jak należy.

Nowa generacja Apple CarPlay The Verge/Apple

Pod koniec stycznia 2025 r. Apple wreszcie się ocknęło i chociaż zaktualizowało swoją stronę internetową, na której widniała data 2024 r. jako termin debiutu pierwszych samochodów przystosowanych do nowego CarPlay. Lepiej późno niż wcale, nieprawdaż? Sam koncern wydał nawet oficjalne oświadczenie o prowadzeniu dalszych prac z kilkoma producentami samochodów. Tym razem jednak nie podano żadnego terminu. Niewykluczone, że w gronie dalej znajdują się Aston Martin i Porsche. Brytyjczycy od kilku stosują nową generację sprzętu w serii Vantage. Możliwe zatem, że to ona stanie się podstawą do eksperymentów z Apple.

O tym, że prace trwają, świadczą także doniesienia o ciekawych rozwiązaniach, jakie zauważyli programiści w najnowszej wersji oprogramowania iOS 18,3 beta 2. Doszukali się poszerzonego wsparcia dla wyświetlania map z aplikacji Apple Maps. To tzw. "CarPlay Hybrid Instrument", czyli przygotowanie nawigacji Apple do pogłębionej współpracy z cyfrowymi zestawami wskaźników. Obecnie w wybranych modelach samochodów takich marek jak m.in. BMW, Ford, Mercedes czy Volkswagen i Volvo można już wyświetlić podgląd map Apple pomiędzy wskaźnikami auta. Po wdrożeniu CarPlay drugiej generacji wygląd wskaźników zmieni się nie do poznania, gdyż ich wzory pojawią się w menu opracowanym przez Apple. Ciekawe czy te najlepsze wizualizacji będą dodatkowo płatne. Znając dotychczasową politykę firmy, jest to bardzo możliwe.