Android Auto z poważną usterką. Problem dotyczy aplikacji popularnej wśród kierowców w Polsce

Nie wszystko co najnowsze jest najlepsze i wolne od wszelkich wad. Dobrym przykładem są aktualizacje popularnego oprogramowania zaprojektowanego do wygodnej komunikacji smartfona z samochodem. W przypadku Android Auto pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących dość irytujących usterek najnowszych wersji programu firmowanego przez Google.

Kłopoty sprawiają dwie ostatnie wersje Android Auto. To odmiany v13.3 i v13.4 w których odnotowano poważne problemy ze sterowaniem głośnością oraz dźwiękiem z różnych źródeł (aplikacje w telefonie a także odbiornik FM/DAB radia samochodowego). Najwięcej zgłoszeń dotyczy regulacji dźwięku z aplikacji cieszącej się coraz większą popularnością wśród kierowców w Polsce. W trakcie korzystania z programu Waze (to drogowy ostrzegacz, który jest chętnie używany przez zmotoryzowanych całym świecie) nie można osobno regulować głośności powiadomień oraz dźwięku z radia czy odtwarzacza muzyki (tak jak to miało miejsce do tej pory).

Jak regulować głośność w aucie? Najlepiej osobno

Dlaczego osobna regulacja głośności jest tak ważna? Zaskakująco często zdarza się, że komunikaty głosowe z nawigacji są zbyt głośne względem radia czy odtwarzanej muzyki. Aby zatem nie przeszkadzały stosuje się od dawna osobne sterowanie. Kierowcy z zgłoszeniach przekazywanych do Google narzekali na ogłuszające komunikaty i irytująco głośne dźwięki podczas pracy Waze czy innych programów nawigacyjnych. A to nie wszystko.

Okazuje się, że to niejedyny problem z dźwiękiem w Android Auto. Ponownie pojawił się problem ze słuchaniem muzyki czy programów radiowych. Gdy pojawiają się powiadomienia z Waze czy innych nawigacji dźwięk odtwarzanej muzyki czy radia jest na stałe wyciszany. By powrócić do słuchania programu czy muzyki trzeba ponownie przełączyć się na tuner lub wybrany odtwarzacz. Z takim samym zjawiskiem od czasu do czasu zmagają się także użytkownicy telefonów Apple iPhone oraz aplikacji Apple CarPlay.

Na usunięcie usterki trzeba będzie poczekać co najmniej do czasu ogłoszenia kolejnej aktualizacji Android Auto. Do tego czasu można korzystać z takich doraźnych metod jak ponowne uruchomienie Android Auto (najlepiej odłączyć przewód USB na chwilę, a w przypadku połączenia bezprzewodowego wyłączyć i ponowie uruchomić Bluetooth/Wi-Fi).