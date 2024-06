Nieważne czy masz smartfona z Android, czy też model z rodziny iPhone. Na obu uruchomisz zupełnie nową specjalistyczną nawigację przeznaczoną przede wszystkim dla motocyklistów. Oto efekt współpracy zespołu BMW Motorrad i ekipy programistów TomTom – pakiet Navigation SDK for Automotive. Dostępny dla zmotoryzowanych na całym świecie.

Na motocyklu i w telefonie

Jak to działa? Pakiet nawigacyjny od TomTom stanowi część oprogramowania wstępnie zainstalowanego w motocyklu. Wystarczy jeszcze tylko zainstalować aplikację BMW Motorrad Connected w smartfonie i połączyć ją z motocyklem. Trasę łatwo zaplanujesz w telefonie (w pamięci urządzenia zapisywane są wszystkie mapy; dostępne są także mapy online). Pojawi się nie tylko na ekranie urządzenia mobilnego, ale także wyświetlacza na kierownicy motocykla (to uproszczona nawigacja ze strzałkami i prostym wskaźnikiem odliczania dystansu do wykonania kolejnego manewru).

Jak wygląda planowanie trasy? Można oczywiście wybrać miejsce docelowe i samodzielnie wybrać punkty pośrednie. Z perspektywy motocyklisty najkrótsza trasa wcale nie jest aż tak pożądana. Bardziej liczą się wrażenia z jazdy oraz przepiękne widoki. Stąd decyzja programistów o stworzeniu platformy do wymiany informacji pomiędzy motocyklistami. Każdy zatem może udostępniać własne zaprogramowane trasy. BMW i TomTom przekonują, że na liście można znaleźć nie tylko pomysły na wycieczki w malownicze miejsca, ale także trasy dla tych, którzy chcą lepiej wykorzystać możliwości motocykla i poprawić technikę jazdy na krętych drogach.