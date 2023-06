Wakacyjny sezon w pełni! Dla kierowców oznacza to nie tylko wzmożony ruch na drogach do najpopularniejszych kurortów w Polsce, ale także zwiększoną aktywność drogowców. Jak co roku służby prowadzą najpilniejsze prace remontowe. Latem łatwiej prowadzić roboty drogowe związane m.in. z modernizacją infrastruktury, frezowaniem i wymianą nawierzchni czy malowaniem nowych linii lub montażem oznakowania.

Nie jest tajemnicą, że z robotami drogowymi wiążą się ograniczenia w ruchu lub czasowe zmiany w organizacji. Trzeba liczyć się ze zwężeniem pasów czy nawet ruchem wahadłowym. A to oznacza przykre konsekwencje w postaci korków. Bywa, że na niektórych odcinkach najbardziej zatłoczonych dróg podróż może się wydłużyć nawet o kilkadziesiąt minut.

Ominiesz korki z nawigacją? Tak, ale...

Jak zatem ominąć najbardziej newralgiczne miejsca na trasie? Z pewnością warto korzystać z popularnych aplikacji (np. AutoMapa, Google Maps, NaviExpert czy TomTom), które informują o wielu drogowych utrudnieniach i proponują objazdy. Pamiętajmy, że zasięg działania usługi informacji o korkach też jest ograniczony. Zwykle najłatwiej o informacje dotyczące dróg najwyższych kategorii. Im mniej uczęszczana lokalna droga, tym większe ryzyko, że w nawigacji zabraknie szczegółowych informacji.

Mapa utrudnień drogowych GDDKiA GDDKiA

Podróż można także wcześniej zaplanować sprawdzając mapę utrudnień drogowych przygotowaną przez generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad. Na stronie internetowej GDDKiA znajduje się specjalny serwis dla kierowców (drogi.gddkia.gov.pl) z listą wszystkich remontów oraz utrudnień (wypadki, śliska nawierzchnia, blokady dróg czy przejść granicznych) na drogach krajowych. To bardzo cenne źródło informacji.

Czy w korku można wyłączyć silnik?

Na mapie GDDKiA wskazano nie tylko lokalizacje utrudnień drogowych (z uwzględnieniem słupków pikietażu drogowego). Możemy poznać szczegóły utrudnienia takie jak zasady organizacji ruchu (nawet takie dane czy ruch jest kierowany ręcznie, czy też przy użyciu zaprogramowanej sygnalizacji świetlnej), czas rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia prac. Warto je sprawdzić i porównać z przebiegiem trasy zaproponowanej przez nawigację. Zwiększymy szanse na to, że po drodze unikniemy zaskakujących i niemiłych niespodzianek.