AirConsole w BMW. Już nie wrócisz do swojego Xboxa

BMW i AirConsole połączyli siły. W gamingowym świecie to nie lada nowina. A w motoryzacyjnym? To równie ważna wiadomość. Dla kierowcy BMW oznacza przede wszystkim ciekawy sposób na zagospodarowanie wolnego czasu. Już więcej nie będzie się nudził na postoju przy ładowarce czy na jakimkolwiek parkingu. Kabinę auta zmieni w prawdziwą salę do gier.

Jak zmienić nowe BMW serii 5 czy 7 w salę zabaw? To proste. Wystarczy smartfon z aplikacją AirConsole i aktywne konto użytkownika. Przyda się jeszcze sprawny aparat w telefonie. Po co? By rozpocząć grę należy zeskanować kod QR widoczny na ekranie w samochodzie. Smartfon zmienia się wówczas w pad sterujący. Gra zostanie zaś wyświetlona na ekranie w konsoli samochodu lub monitorze dla pasażerów z tyłu.

AirConsole w nowym BMW BMW. Materiały producenta

AirConsole w nowym BMW BMW. Materiały producenta



BMW zadbało o kilka rodzajów zabawy. Każdy może grać oddzielnie. Można także wspólnie rywalizować lub współpracować zależnie od gry i wybranego trybu. A gier jest całkiem sporo. W katalogu nie zabrakło rozrywki dla miłośników ścigania (np. efektowne Go Kart Go), sportu (np. Golazo czyli gra w piłkę nożną niemal na miarę słynnej serii FIFA) czy quizów (zgadnij jaki to utwór czyli Music Guess). Niestety BMW nie wyjaśniło czy wszystkie gry z platformy (katalog liczy ponad 190 pozycji) będą dostępne dla użytkowników.

Nowe rozwiązanie początkowo dostępne będzie w najnowszej serii 5 oraz limuzynie z serii 7 (zapewne poprzez moduł Amazon). Docelowo pojawi się także w innych modelach koncernu. Producent ujawnił, że do uruchomienia nowej funkcjonalności wymagana będzie aktualizacja pokładowego oprogramowania bazującego na systemie Linux.