Unikatowe BMW Concept Touring Coupe przypomina BMW Z3 Coupe sprzed 25 lat

BMW Concept Touring Coupe, które powstało na bazie BMW Z4 obecnej generacji, to dwuosobowe coupe z pojemnym bagażnikiem. Pojazd ten swoją sylwetką nawiązuje do kształtu nadwozia aut sportowych sprzed wielu dekad i pozostanie unikatem. Proporcje, podobnie jak nazwa, przypominają BMW 328 Touring Coupe, które w 1940 roku wygrało wyścig długodystansowy Mille Miglia. Funkcjonalność koncepcji shooting brake nawiązuje do wariantów modelowych BMW serii 02 zaprezentowanych na początku lat 70., które nosiły przyrostek "touring" odróżniający je od limuzyn. Znaczki z tyłu i we wnętrzu auta bazują stylistycznie na oznaczeniu historycznego pierwowzoru. Więcej newsów na temat nowych samochodów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Napięta linia dachu i masywny tył tworzą wyrazistą, dwubryłową konstrukcję. W oczy rzuca się też rozciągnięta powierzchnia bocznych szyb z załamaniem słupków C i szerokimi tylnymi nadkolami. Płaska tylna szyba i wyraźnie zarysowane powierzchnie karoserii uwydatniają solidność sylwetki. Pod długą maska silnika umieszczony został sześciocylindrowy silnik rzędowy.

Lakier w kolorze Sparkling Lario został opracowany specjalnie dla tego samochodu. Jego szarobrązowy odcień ma efekt głębi uzyskany dzięki wtopionym w lakier niebieskim płatkom szkła. Całość uzupełniają akcenty w kolorze srebrnego brązu i specjalnie zaprojektowana atrapa chłodnicy z pionowymi podwójnymi listwami grilla. Kontynuacją tych akcentów kolorystycznych są 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z przodu i 21-calowe obręcze kół z tyłu w dyskretnie złotym kolorze.

Kunszt na najwyższym poziomie

We wnętrzu atmosferę luksusu roztaczają precyzyjnie wykonane i pokryte dwukolorową skórą powierzchnie włoskiego producenta Poltrona Frau. Miejsce za siedzeniami oferuje wystarczającą przestrzeń na bagaż. Uzupełnieniem są dedykowane do samochodu ekskluzywne torby, które zostały wyprodukowane przez manufakturę kaletniczą Schedoni z Modeny. Wykonany na miarę zestaw obejmuje dopasowane do pojazdu dwie duże torby, jedną małą torbę weekendową oraz torbę na garnitur. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.