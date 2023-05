Nowe BMW serii 5 G60 debiutuje jako elektryczne BMW i5 w dwóch mocnych wersjach

Produkowane od 50 lat BMW serii 5, jest jedną z najchętniej kupowanych biznesowych limuzyn na świecie. Od 1972 roku do początku 2023 roku wyprodukowano ponad dziesięć milionów egzemplarzy. Zakłady BMW Group w Dingolfing, w których od 1973 roku powstaje "piątka", zaczną seryjnie wytwarzać ósmą generację G60 w drugiej połowie bieżącego roku, a auta fizyczne zaparkują w salonach sprzedaży w październiku. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Sedan w porównaniu z poprzednim modelem jest dłuższy o 97 mm (5060 mm), szerszy o 32 mm (1900 mm) i wyższy o 36 mm (1515 mm). Rozstaw osi został zwiększony o 20 mm do 2995 mm. To co wyróżnia się na pierwszy rzut oka, to ostro wymodelowane powierzchnie karoserii i klamki licowane z drzwiami. Wysunięta mocno do przodu atrapa chłodnicy otrzymała szerokie obramowanie i opcjonalnie oświetlenie konturowe BMW Iconic Glow. Przednie lampy są nowoczesną interpretacją typowych dla marki podwójnych reflektorów, za to oświetlenie z tyłu jest czymś zupełnie nowym i wymagającym przyzwyczajenia.

Nowe BMW serii 5 G60 Fot. BMW

Wegańskie i cyfrowe wnętrze

Nowatorskie wnętrze wykonane z wegańskich materiałów, roztacza atmosferę luksusu i ma gwarantować wysoki poziom komfortu akustycznego. Deska rozdzielcza z wbudowanym poprzecznym pasem oświetlenia nastrojowego o krystalicznej strukturze, zawierającym dotykowe gładziki obsługi, przechodzi płynnie w dekory na drzwiach (projekt znany już z flagowej serii 7). Nowa jest również kierownica ze spłaszczoną dolną częścią i panelami obsługi dostarczającymi teraz dotykowego feedbacku oraz dźwignia biegów na konsoli środkowej.

Dzięki konsekwentnej cyfryzacji deska rozdzielcza nowego BMW serii 5 ma znacznie mniej przycisków i elementów obsługi. Zakrzywiony wyświetlacz stanowi nową interpretację typowej dla BMW orientacji na kierowcę. W pełni cyfrowy zestaw ekranów obejmuje wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3 cala i wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala. Na pokładzie zagościł system operacyjny BMW 8.5 z innowacyjnymi usługami cyfrowymi. W wyposażeniu standardowym i dodatkowym oferowana jest znacznie rozszerzona gama systemów automatyzacji jazdy i parkowania.

Wnętrze nowego BMW serii 5 G60 Fot. BMW

Silniki benzynowe i wysokoprężne z technologią mild hybrid

Nowe BMW serii 5 Limuzyna będzie oferowane na całym świecie z napędem w pełni elektrycznym oraz, w zależności od regionu, również z napędami hybrydowymi plug-in, a także z wysoko wydajnymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi z 48-woltową technologią mild hybrid. Hybrydy standardowo połączono z nową 8-stopniową sportową skrzynią Steptronic.

W Europie na początku sprzedaży oferowane będą czterocylindrowe modele. 520i oznacza benzynowy silnik o mocy 208 KM, a 520d wersję wysokoprężną o mocy 197 KM. Diesel z napędem na cztery koła xDrive również będzie legitymował się mocą 197 KM. Poza Europą oferowane będą jeszcze inne 4- i 6-cylindrowe silniki benzynowe (530i, 530i xDrive, 540i xDrive). Gamę modelową uzupełnią wiosną 2024 r. dwa warianty z napędem hybrydowym plug-in najnowszej generacji - 530e i 550e xDrive. W roku 2024 w BMW serii 5 Limuzyna oferowany będzie nowy 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny. W tym samym roku ofertę rozbuduje kolejny wariant BMW i5 z elektrycznym napędem na wszystkie koła.

Sedan w dwóch mocnych wariantach napędu elektrycznego

Elektryczne BMW otrzymało napęd eDrive piątej generacji i pojawi się na rynku w dwóch wariantach. BMW i5 eDrive40 otrzymało pojedynczy silnik montowany z tyłu o mocy 250 kW (340 KM) i 340 Nm maksymalnego momentu obrotowego z funkcją Sport Boost lub Launch Control. Wersja ta przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,0 s i rozwija prędkość maksymalną 193 km/h.

Mocniejszym samochodem jest BMW i5 M60 xDrive, które łączy silnik o mocy 442 kW (601 KM) z typowymi osiągami i cechami stylistycznymi M. Dwie wysoko zintegrowane jednostki napędowe na przedniej i tylnej osi tworzą elektryczny napęd na wszystkie koła. Systemowy moment obrotowy wynosi do 820 Nm, dzięki czemu limuzyna pierwsze 100 km/h osiąga w 3,8 s. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 230 km/h.

Umieszczony w podłodze akumulator wysokonapięciowy dostarcza 81,2 kWh energii użytkowej. BMW i5 eDrive40 według wartości WLTP przejedzie od 477 do 582 km, a zasięg BMW i5 M60 xDrive wynosi od 455 do 516 km. Nowa funkcja MAX RANGE pozwoli zwiększyć zasięg nawet o 25 procent poprzez ograniczenie mocy i prędkości oraz wyłączenie funkcji komfortowych.

Rozwiązanie o nazwie Combined Charging Unit (CCU) w BMW i5 umożliwia ładowanie prądem przemiennym o mocy do 11 kW w standardzie i opcjonalnie do 22 kW. Prądem stałym można ładować z mocą do 205 kW, co pozwala zwiększyć stan naładowania akumulatora w BMW i5 z 10 do 80 procent w ciągu około 30 minut.

Balans między dynamiką a komfortem jazdy

Inżynierowie BMW obiecują balans między maksymalnie sportowym charakterem a wysokim poziomem komfortu na długich dystansach. Nowa seria 5 otrzymała najdłuższy rozstaw osi w wyższej klasie średniej, większy rozstaw kół na przedniej i tylnej osi w porównaniu z poprzednikiem oraz niemal idealny rozkład masy na osie 50:50. Układ jezdny dostosowano do poszczególnych modeli różniących się masą ze względu na rodzaj napędu.

Wyposażenie standardowe obejmuje ograniczenie poślizgu kół w pobliżu aktuatora, zintegrowany układ hamulcowy i sportowy układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem. Opcjonalnie oferowany jest sportowy układ jezdny M, sportowy układ hamulcowy M oraz adaptacyjny układ jezdny Professional (standard w BMW i5 M60 xDrive) z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, zintegrowanym aktywnym układem kierowniczym i nowym systemem zarządzania dynamiką poprzeczną.

Opcjonalny adaptacyjny układ jezdny M Professional obejmuje również aktywną stabilizację przechyłów bocznych z funkcją Active Roll Comfort. Standardowym wyposażeniem są 18- lub 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich (BMW i5 i modele hybrydowe plug-in). Opcjonalne dostępne są obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarze do 21-cali oraz opony Performance. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.