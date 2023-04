Zostaw kluczyki do auta w domu i zabierz smartfon ze sobą. By uruchomić nowe BMW wystarczy odpowiedni telefon, który pełni rolę cyfrowego kluczyka. Odpowiedni, czyli sprzęt marki Apple. Od 2021 r. funkcja Digital Key Plus dostępna jest dla smartfonów z rodziny iPhone (oraz zegarków Apple Watch). Użytkownicy urządzeń z Android mogli tylko zazdrościć. Digital Key Plus nie było dostępne na Androida. Oczywiście do czasu.

BMW potrzebowało sporo czasu, by rozszerzyć usługę cyfrowego kluczyka na telefony z systemem Android. Pierwsze telefony z Android dodano do usługi pod koniec 2021 r. Dopiero w kwietniu 2023 r. Niemcy z dumą ogłosili – smartfony z Android stają się pełnoprawnymi kluczykami do pojazdu. Niestety lepiej studzić entuzjazm miłośników systemu z charakterystycznym robotem. Okazuje się, że nie każdy Android może działać jako cyfrowy kluczyk do samochodu BMW.

Google Pixel i Samsung. W Chinach więcej firm

Lista kompatybilnych urządzeń w Europie nie jest długa. BMW wspomina o wybranych urządzeniach dwóch producentów: Google i Samsung (znamienne, że w Chinach dotyczy także Honor, Huawei, Oppo, Vivo i Xiaomi). Tyle i aż tyle. Na dodatek nie każdy nowy telefon Google czy Samsunga jest kompatybilny z usługą Digital Key Plus.

Na liście wskazano takie modele Google jak Pixel 7 Pro i Pixel 6 Pro. W przypadku Samsunga lista jest nieco dłuższa i obejmuje takie smartfony jak S23+, S23 Ultra, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, Z Fold 4, Z Fold 3 oraz Note 20 Ultra. Na tym nie koniec. Wymagany jest także odpowiedni system operacyjny. A to oznacza Android 13.1 lub nowszy.

Cyfrowy kluczyk do BMW. Jak to działa?

Potrzebna jest aktywna aplikacja BMW (My BMW), która komunikuje się bezprzewodowo z samochodem (wykorzystano łączność radiową bliskiego zasięgu) w ramach standardu UWB. Wystarczy zatem zbliżyć się do auta, by zostały odblokowane zamki. Wystarczy usiąść w fotelu kierowcy i położyć telefon w konsoli, by wyłączyć fabryczne zabezpieczenie i uruchomić silnik.

Nietrudno o pytanie co zrobić w sytuacji, gdy wyczerpie się bateria w smartfonie. BMW zapewnia, że technologia UWB ma tak niewielkie zapotrzebowanie na energię, że rozładowany smartfon może pełnić rolę cyfrowego kluczyka jeszcze przez ok. 5 godzin od wyłączenia. Jedynym wymogiem jest aktywacja tzw. trybu ekspresowego w aplikacji do sterowania autem.