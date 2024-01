Bawarska marka nr 1 w klasie premium w Polsce w 2023 r. Wcale nie ta, o której myślisz

Na rynku nowych samochodów w Polsce w 2023 r. nie było zbyt ciekawie. W Toyocie pewnie by się z nami nie zgodzili, ale do totalnej dominacji japońskiej marki (i imponujących wzrostów wbrew rynkowi) zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tak samo jak do tego, że z Toyotą próbuje walczyć Skoda, a na kolejnych miejscach znajdują się Kia, Volkswagen lub Hyundai. Wymieniamy je dzisiaj w kolejności sprzedaży. Znacznie ciekawiej było za to w klasie premium, gdzie doszło do nie lada niespodzianki. Liderów sprzed lat pogodziła trzecia marka z Wielkiej Trójki.

REKLAMA

Zobacz wideo Są takie samochody, wobec których ciężko przejść obojętnie! Prezentujemy Audi e-tron GT [Autopromocja]

Liderem klasy premium w 2023 r. okazało się... Audi

Do tej pory zasady w segmencie premium były jasne, a kolejność marek łatwa do wymienienia nawet przez sen. O pierwsze miejsce zażarcie walczyło BMW z Mercedesem, a trzecie miejsce, ze zwykle dość wyraźną stratą zajmowało Audi. Za marką z Ingolstadt plasowało się Volvo, które od kilkunastu lat świętuje, że XC60 to numer jeden całej klasy premium. Pierwszą piątkę uzupełniał Lexus. Japończycy ostatnio notują ogromne wzrosty sprzedaży. Nie zdziwimy się, jeśli przeskoczą wyżej. Zwłaszcza, że mają nowy bazowy model. Mały SUV-ik LBX debiutuje w tym roku.

Od pierwszego miesiąca roku fotel lidera segmentu premium zajmuje Audi i to już się nie zmieni do końca br. Mniejszy o prawie 3 tysiące aut wynik ma ubiegłoroczny lider, czyli BMW, do którego z kolei niespełna 3 tysiące sztuk brakuje Mercedesowi. W rankingu modeli prawdziwym ewenementem jest Volvo XC60, który 15-ty rok z rzędu będzie najpopularniejszym modelem w swojej kategorii

- komentował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim przedsylwestrowym wstępnym raporcie. Teraz poznaliśmy pełniejsze dane. I tak, polska klasa premium ma nowego lidera. Audi zdystansowało swoich głównych konkurentów.

Sprzedaż samochodów klasy premium w 2023 r. Czas na liczby

Audi - 26 024 zarejestrowane samochody (wzrost +34 proc. w porównaniu z 2022 r.) BMW - 23 255 szt. (-2,4 proc.) Mercedes - 20 372 szt. (-0,9 proc.) Volvo - 12 542 szt. (+14,57 proc.) Lexus - 10 495 szt. (+85,49 proc.) Tesla - 4 634 szt. (+277,98 proc.) Porsche - 4 281 szt. (+42,80 proc.) MINI - 3 639 szt. (+20,42 proc.) Land Rover - 1 744 szt. (-9,07 proc.) Alfa Romeo - 1 145 szt. (- 31,80 proc.)

Powyższe liczby pochodzą z najnowszego raportu, jaki dostarczył nam IBRM Samar. Niedługo poznamy bardziej szczegółowe dane. Warto podkreślić, że w przypadku Mercedesa do statystyk nie jest oczywiście liczona jego użytkowa decyzja. W powyższych danych zawarta jest tylko Klasa V.

To był bardzo dobry rok dla klasy premium w Polsce

W przypadku klasy premium można mówić o rekordowym roku. Trzy marki z tego segmentu ustabilizowały swoją pozycję w top 10 sprzedaży w ogóle. Wiele marek zanotowało naprawdę imponujące wzrosty, a w przypadku BMW i Mercedesa spadki były niewielkie, co sprawiło, że po raz pierwszy klasa premium przekroczyła granicę 100 000 zarejestrowanych samochodów rocznie. To już 23-procentowy udział w całym rynku. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to eksperci spodziewają się kolejnego rekordu w przyszłym roku.