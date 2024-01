Stellantis zamyka Polską fabrykę. Spółka zwolni wszystkich pracowników

Według serwisu bielsko.info, decyzję o rozwiązaniu oraz powołaniu likwidatora spółki FCA Powertrain Poland podjęto 2 stycznia na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Informację tę potwierdziła też Wanda Stróżyk, przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność przy FCA Poland S.A.

REKLAMA

To niestety oznacza grupowe zwolnienia. Wanda Stróżyk w wypowiedzi dla bielskie serwisu przyznała, że dyrekcja poinformowała o zwolnieniu wszystkich 468 pracowników. Zarząd spółki będącej własnością koncernu Stellantis twierdzi, że ma zamiar wypracować porozumienie w tej sprawie ze związkami zawodowymi, której jak twierdzi, zapewni pracownikom „najlepsze warunki potrzebne do przejścia przez proces zmiany zawodowej".

- Będziemy negocjować odprawy. Myślę, że nie powinny być gorsze niż w ubiegłym roku – zakomunikowała w rozmowie z bielsk.info przewodnicząca Solidarności. Faktycznie w 2023 roku, kiedy spółka redukowała zatrudnienie o 300 stanowisk, warunki były na tykle korzystne, że chętnych do zwolnienia było blisko 500 osób.

Zobacz wideo

Chętni mają dostać propozycję przeniesienia do innych fabryk

Stellantis zapewnił też, że pracownicy Powertrain Poland z Bielska-Białej będą mogli przenieść się do innych zakładów produkcyjnych w Polsce. Mowa jest m.in. o zakładach z Tychów, które przygotowują się do uruchomienia w tym roku produkcji silników PureTech nowej generacji, które trafią do modeli z napędem hybrydowym MHEV. Miejsce ma znaleźć się także w zakładach w Gliwicach oraz odlewni żeliwa Teksid Poland w Skoczowie.

Koncern tłumaczy się, że likwidacja spółki wraz z bielską fabryką to efekt zaostrzania polityki unijnej względem napędów spalinowych i plany zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku.