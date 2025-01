Takiego Suzuki jeszcze no było. Ma koła rozstawione po kątach i nie potrzebuje paliwa

Suzuki eVitara będące autem lokalnie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, wywodzi się z koncepcji Suzuki eVX zaprezentowanej na Auto Expo w Indiach w styczniu 2023 r. oraz na Japan Mobility Show w październiku tego samego roku. Pojazd przedstawiony podczas targów samochodowych Brussels Motor Show 2025 to gotowe do produkcji auto pozycjonowane w popularnym segmencie SUV-ów o nieprzesadzonej wielkości.

eVitara większa od Vitary

Nadwozie eVitary mierzy 4275 mm długości, 1800 mm szerokości oraz 1635 mm wysokości. Krótkie zwisy sprawiają, że rozstaw osi liczy solidne 2700 mm. Wymiary te oznaczają, że eVitara jest ponad 100 mm dłuższa od aktualnej spalinowej Vitary i ma większy o 200 mm rozstaw osi. Wygląd zewnętrzny budzi różne emocje, za to bez wątpienia ma charakter, którego dodają masywne panele ochronne nadwozia. Standardem będą 18-calowe felgi, a w opcji 19-calowe.

Platforma o nazwie Heartect-e charakteryzuje się lekką konstrukcją, wysoką sztywnością i zapewnia przestronną kabinę pasażerską. Specyficzna konstrukcja pozwoliła na rezygnację z belek poprzecznych w podłodze, uwalniając więcej miejsca na akumulator i powiększając przestrzeń we wnętrzu.

W kabinie dominują duże ekrany połączone wspólną taflą szkła (wirtualny kokpit o przekątnej 10,25" oraz ekran multimediów o przekątnej 10,1"). Na konsoli środkowej znajdziemy klasyczne przełączniki i pokrętła, zaś samą konsolę wykończono fortepianową czernią, którą bardzo trudno będzie utrzymać w czystości. Pod konsolą środkową wygospodarowano natomiast półkę na drobiazgi, co w nowych autach elektrycznych robi się już standardem. Dwuramienna kierownica, pionowe kratki nawiewów i dwukolorowe wnętrze to kolejne elementy, które wyróżniają kabinę Suzuki. Zamiast dźwigni zastosowano pokrętło do wyboru kierunku jazdy

Wnętrze elektrycznego Suzuki eVitara Fot. Rafał Mądry

Niezłe parametry techniczne

Dane techniczne Suzuki eVitary nie rozczarowują. Pojazd będzie mieć baterie o dwóch pojemnościach (49 kWh i 61 kWh) oraz napęd na przód lub na cztery koła, a to pozwoli klientom łatwej dostosować auto do własnych preferencji. SUV z baterią 49 kWh będzie dostępny wyłącznie z napędem na przód i silnikiem o mocy 106 kW (144 KM) i 189 Nm. Auto z baterią 61 kWh i napędem na przód ma moc 128 kW (174 KM) i 189 Nm, a wariant z napędem na cztery koła (na tylnej osi silnik elektryczny o mocy 48 kW) legitymuje się mocą 135 kW (184 KM) i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Odmiana przednionapędowa przyspieszy od 0 od 100 km/h w 9 s, a z napędem na cztery koła w 7,4 s. Wariant z napędem na przód i baterią 61 kWh przejedzie około 400 km na jednym ładowaniu. Suzuki eVitara korzysta z instalacji 380 V, co pozwala na ładowanie mocą do 150 kW. Już w standardzie elektryczne Suzuki będzie wyposażone w pompę ciepła.

Suzuki e-Vitara na targach Brussels Motor Show 2025 Fot. Rafał Mądry

Napęd na cztery koła ALLGRIP-e

Konstruktorzy Suzuki obiecują, że elektryczny napęd na wszystkie koła ALLGRIP-e zapewni prawdziwe możliwości terenowe, ale także wysokie osiągi. W Suzuki elektryczny układ napędowy składa się z wysoce wydajnej osi eAxle: łączy w sobie silnik elektryczny i falownik, a także akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Efektem ma być dynamiczne przyspieszenie od najniższych prędkości i ostre uczucie przyspieszania podczas wyprzedzania.

Elektryczny napęd na cztery koła ALLGRIP-e oparto na dwóch niezależnych e-osiach. Suzuki eVitara w trybie jazdy Trail, wykorzystuje hamulce do kontrolowania poślizgu kół i rozdzielania momentu obrotowego silnika na przeciwne koła (efekt działania mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu). Prześwit wynoszący 180 mm poprawi bezpieczeństwo jazdy po nieutwardzonych drogach.

Suzuki e-Vitara na targach Brussels Motor Show 2025 Fot. Rafał Mądry

Suzuki eVitara w sprzedaży w 2025 roku

Suzuki eVitara będzie pierwszym masowo produkowanym elektrykiem z logo Suzuki. Jednocześnie to kolejny samochód powstały w ramach kooperacji z Toyotą. Zarówno eVitara, jak i bliźniaczy model Urban Cruiser będą powstawać obok siebie w fabryce Suzuki Motor Gujarat w Indiach.

Wiadomo, że sprzedaż samochodu w Europie rozpocznie się latem bieżącego roku. Warto dodać, że eVitara będzie oferowana równolegle ze spalinową Vitarą, która w 2024 roku przeszła kolejny lifting.