Kto w 2024 r. najczęściej musiał naprawiać swoje nowe samochody? Za oceanem już wiadomo. Amerykańska agencja NHTSA zajmująca się bezpieczeństwem ruchu drogowego udostępniła dane od stycznia 2024 r. do 27 grudnia 2024 r. To lista wstydu i chwały. Bez wątpienia można bowiem pomstować na koncerny, które wypuszczają na rynek niedopracowane samochody. Niemniej trzeba też docenić, że nie próbują już tak arogancko zamiatać sprawy pod dywan jak przed laty (czy ktoś jeszcze pamięta jak w 2000 r. Mitsubishi przyznało się do ukrywania wad technicznych swoich pojazdów przez ponad 20 lat?).

Chrysler – 72 akcje naprawcze

Ford – 63 akcje naprawcze

BMW – 36 akcji naprawczych

General Motors – 33 akcje naprawcze

Mercedes - 27 akcji naprawczych

Hyundai – 25 akcji naprawczych

Jaguar Land Rover – 20 akcji naprawczych

Kia – 19 akcji naprawczych

Volkswagen – 18 akcji naprawczych

Honda – 18 akcji naprawczych

Toyota – 16 akcji naprawczych

Tesla - 15 akcji naprawczych

Oczywiście akcja akcji nierówna. Choć w amerykańskich statystykach na pozycji lidera wskazano Teslę (2,19 mln objętych kampanią) to jednak w jej przypadku wystarczyła aktualizacja oprogramowania. Inne marki jak np. Ford (1,89 mln pojazdów), Honda (1,69 mln aut) czy Stellantis (1,03 mln) musiały ściągnąć samochody do serwisu, gdzie dokonywano niezbędnych napraw.

A jak to wygląda w Europie? Akcji serwisowych także nie brakuje. Łatwo przy tym o wrażenie, że ostatnie miesiące 2024 r. to spory wysyp kampanii naprawczych. Oto przykłady z kilku ostatnich tygodni.