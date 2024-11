Sportowe samochody od zawsze stanowiły nie lada pokusę dla miłośników szybszej jazdy oraz pięknych pojazdów. Zachwycają osiągami, wyglądem, a nierzadko również historią. Nic dziwnego, ze tak wiele osób marzy o tym, aby choć raz być w posiadaniu podobnego auta. Jaki używany model mógłbyś mieć do 100 tysięcy złotych?

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Myśliński: Luksusowe samochody wypożyczają głównie przedsiębiorcy i pracownicy IT

Jakie auto do 100 tys. 2024? Postaw na amerykańskie klasyki

Ford Mustang to klasyka sama w sobie, do tego jeden z najpopularniejszych modeli sportowych muscle car, a także obiekt marzeń niejednej osoby. Mając budżet do 100 tys. złotych, pod uwagę warto wziąć VI generację. Powstała w wielu wersjach, a do wyboru są dwa silniki: V8 oraz bardziej ekonomiczne EcoBoost. Dobrą propozycją będzie model produkowany w latach 2017-2018 z silnikiem 2,3 litra i 290 KM.

Jakie auto do 100 tys. 2024? Zdj. ilustracyjne Jakie auto do 100 tys. 2024? Zdj. ilustracyjne. Fot. pexels.com / Eray Ozodogan

Drugim klasykiem niewątpliwie jest Chevrolet Camaro, czyli równie potężny, amerykański muscle car. Tak jak w przypadku Mustanga, tak i tutaj nikomu, kto ma jakiekolwiek pojęcie o sportowych samochodach, nie trzeba go przedstawiać. Tym bardziej jeśli oglądałeś bądź czytałeś "Transformersów", gdzie samochód ten "grał" jedną z głównych ról. Obecnie używany model VI generacji (produkowany od 2016 roku) kupisz w całkiem (jak na takie samochody) przystępnej cenie. Pod uwagę warto wziąć przede wszystkim te z silnikiem 6.2 V8 lub 2.0 Turbo.

Czy Subaru WRX jest samochodem sportowym? Zdecydowanie warto wziąć go pod uwagę

Kolejnym legendarnym pojazdem sportowym jest Subaru WRX. Mowa przede wszystkim o modelu produkowanym w latach 2014-2018, czyli STI IV. Samochody sportowe Subaru od zawsze były łakomym kąskiem dla miłośników rajdów, a wyżej wspomniany model wzbudza podziw ciekawą stylistyką, silnikiem o mocy 300 KM, manualną skrzynią biegów i napędem na cztery koła. Do 100 km rozpędza się w 5,2 sekundy.

Jakie są fajne auta sportowe? Te z pewnością będą przyciągać spojrzenia

Fani mniej agresywnego (ale wciąż przyciągającego oko) designu oraz dużej mocy silnika mogą wziąć pod uwagę również takie modele, jak:

Volkswagen Golf GTI (z VII generacji, z silnikiem 2.0 TSI o mocy 245 KM).

Jaguar XF (np. z 2016 roku).

Audi S3 8V (wyglądające jak A3).

Mercedes CL C216.

Oczywiście to tylko nieliczne z wielu innych propozycji, jednak są cenione przez wielu fanów sportowych pojazdów. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.