Opinie Moto.pl: Nowe BMW X3 jest zwarte, wdzięcznie się prowadzi i ma świński ryjek

BMW X3 jest dobrze znanym i rozpoznawalnym samochodem. Średniej wielkości SUV, a właściwie SAV (Sport Activity Vehicle), bo tak określa go producent, pisze swoją historię już przeszło dwie dekady. Co siedem lat zmienia się generacja, a w bieżącym roku debiut zaliczyła czwarta odsłona uniwersalnego, wyżej zawieszonego nad ziemią auta. Do najnowszego X3 przypisano kod G45, a budowę oparto na platformie CLAR, z której korzystało już poprzednie X3 G01.

Nowe X3 w porównaniu z poprzednikiem jest dłuższe, szersze, bardziej napompowane i wyraźnie wygładzone. Długość urosła o 34 mm (4755 mm), szerokość o 29 mm (1920 mm), a rozstaw osi o 1 mm (2865 mm), za to wysokość zmalała o 25 mm (1660 mm). Nieco powiększono też rozstaw kół (o 16 mm z przodu i 45 mm z tyłu). Większe rozmiary wpłynęły na poprawę litrażu kufra. Bagażnik zyskał 20 litrów i teraz zmieści do 570 l ładunku. Wspomnę jeszcze o możliwości holowania - maksymalna dopuszczalna masa przyczepy wynosi zależnie od modelu do 2500 kg.

Nowe X3 rozpoznasz po grillu

Monolityczny design oszczędny w przetłoczenia załamujące światło sprawia, że nadwozie wygląda trochę jak ociosana kostka mydła. Gdyby nie znaki firmowe i charakterystyczny wielki grill, znany już z topowego BMW XM, można by mieć problem z rozpoznaniem marki auta. X3 w zestawieniu z XM ma jednak lepsze proporcje, a pas przedni wygląda mniej kontrowersyjnie. To dlatego, że reflektory nie są podzielone, ich rozmiar jest odpowiedni i dochodzą do podświetlanej ramy "nerek" grilla (opcja Iconic Glow). Ja jednak w kształcie tego elementu raczej dostrzegam świński ryjek.

Świński ryjek nowego BMW X3 Fot. Rafał Mądry

Reflektory i tylne lampy wyposażono w technologię oświetlenia LED. W opcji dostępne są adaptacyjne reflektory LED z matrycowymi światłami drogowymi oraz niebieskimi elementami stylistycznymi. Zawiedzeni będą fani prawdziwych końcówek układu wydechowego. Nie ma ich nawet w pakiecie stylistycznym M Sport.

Tylko topowy wariant M50 xDrive może pochwalić się dostępnymi mruczącymi dwururkami, symetrycznie rozstawionymi na krawędziach dyfuzora. Wersja ta całkiem nieźle brzmi - po uruchomieniu silnika od razu słychać, że mamy do czynienia z usportowionym wozem, ale to co najlepsze usłyszymy dopiero podczas dynamicznej jazdy. Podstawowe felgi mają rozmiar 18" (w 30e xDrive są 19-calowe), a opcjonalne są 20- i 21-calowe.

BMW X3 M50 xDrive i BMW X3 20 xDrive Fot. Rafał Mądry

Pod maską 4 lub 6 cylindrów

W gamie silników nowego X3 znajdzie się coś ciekawego dla miłośnika prawie każdego napędu. Prawie, bowiem tym razem nie ma wersji w pełni elektrycznej. Czy komuś z tego powodu będzie smutno? Nie sądzę. Po zerknięciu pod maskę dostrzeże się minimum 4 cylindry ustawione w rzędzie. Gama zawiera silniki benzynowe (20 xDrive, 30 xDrive), diesla (20d xDrive) i hybrydę kategorii plug-in (30e xDrive) o zasięgu elektrycznym od 81 do 90 km według WLTP. Zintegrowana jednostka ładująca umożliwia standardowo korzystanie ze stacji szybkiego ładowania prądem zmiennym o mocy do 11 kW.

Na szczycie oferty jest wersja z literą "M" w nazwie (M50 xDrive) wyposażona w 6-cylindrowy silnik rzędowy TwinPower Turbo z 48-woltową technologią mild hybrid, wyróżniająca się dynamiką jazdy. Standardem jest automatyczna skrzynia biegów Steptronic o ośmiu przełożeniach z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy. Oznaczenia każdej wersji silnikowej zdradzają, że w podstawie zawsze jest też inteligentny napęd na cztery koła o zmiennym rozdziale mocy. W połowie 2025 roku oferta silników X3 zostanie poszerzona jeszcze o sześciocylindrowy motor wysokoprężny.

BMW X3 20d xDrive – 2.0 l 197 KM i 400 Nm (0-100 km/h w 7,7 s, v-max 215 km/h)

BMW X3 20 xDrive – 2.0 l 208 KM i 330 Nm (0-100 km/h w 7,8 s, v-max 215 km/h)

BMW X3 30 xDrive - 2.0 l 255 KM i 400 Nm (0-100 km/h w 6.0 s, v-max 210 km/h)

BMW X3 30e xDrive – 2.0 l 299 KM i 450 Nm (0-100 km/h w 6,2 s, v-max 215 km/h)

BMW X3 M50 xDrive – 3.0 l 398 KM i 580 Nm (0-100 km/h w 4,6 s, v-max 250 km/h)

4-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 208 KM w BMW X3 20 xDrive Fot. Rafał Mądry

Zwarty i wdzięczy w prowadzeniu wóz

Osiągi zawsze były jednym z filarów marki BMW i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Podczas pierwszych jazd testowych zorganizowanych w południowych Niemczech, a dokładnie w Bawarii, z której wywodzi się BMW, mogłem bliżej zapoznać się z nowym X3. Najpierw wsiadłem za kierownicę wersji 20 xDrive. Duży plus dla BMW za to, że w aucie tej wielkości podstawowa jednostka napędowa nie ma mniejszej pojemności niż dwa litry. Silnik i skrzynia biegów współpracują ze sobą z właściwym zrozumieniem. 48-woltowa technologia mild hybrid z silnikiem elektrycznym zintegrowanym ze skrzynią biegów, dźwiga silnik w dolnym zakresie obrotów. Zamiar skorzystania z mocy silnika sprawia, że X3 przyzwoicie nabiera prędkości robiąc to bez szarpnięć i nerwowości.

Nieduży litraż wystarczająco dobrze sobie radzi, bo pierwsze 100 km/h osiągane jest w czasie 7,8 sekundy, co uważam za niezły wynik w pojeździe ważącym blisko 2 tony. Za sprawą odpowiedniego wyciszenia kabiny za kierownicą nie odczuwa się rozwijanej prędkości. Auto jest zwarte i wdzięczne w prowadzeniu. Podczas jazdy nic nie przeszkadza, ale też nic się nadzwyczajnie nie wybija - ot przyjemny wóz do jazdy na co dzień, jakiego najczęściej potrzebują klienci.

BMW X3 M50 xDrive i BMW X3 20 xDrive z pakietem M Sport Fot. Rafał Mądry

Dużo mocy i lepsze brzmienie

Zdecydowanie więcej emocji dostarcza X3 M50 xDrive. W wariancie z 6-cylindrowym motorem o pojemności trzech litrów, generowana siła podnosi chęć do nabierania coraz wyższej prędkości. Moc niespełna czterystu koni mechanicznych sprawia, że gabaryty samochodu przestają mieć znaczenie, a dynamiczna jazda dostarcza oczekiwanych wrażeń akustycznych i angażuje w prowadzenie. 48-woltowa technologia mild hybrid ma wpływ na poprawę elastyczności i ekspresowe reakcje układu napędowego na polecenia kierowcy. Uderzenie w plecy jest gwarantowane, bo wóz sprint do setki osiąga w 4,6 s.

Spece z Monachium zrobili dużo dobrego, aby trochę oszukać fizykę i sprawić, żeby auto o takich gabarytach nie tylko wyrywało się do jazdy na wprost, ale też nie obawiało się zakrętów. Komfort na długich dystansach jest, a kiedy kierowcę najdzie ochota na sport, natychmiast wydobędzie takie cechy z auta. X3 M50 xDrive w standardzie otrzymuje zawieszenie sportowe M z adaptacyjnym sportowym układem kierowniczym, sportowy układ hamulcowy M, 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich i sportowy dyferencjał M tylnej osi. Opcjonalnie oferowane jest zawieszenie adaptacyjne M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami.

W X3 niezależnie od wersji, kiedy trzeba reakcja silnika na nacisk pedału przyspieszenia jest szybsza, skrzynia biegów utrzymuje silnik w wyższych partiach obrotowych, a układ kierowniczy stawia większy opór. Kwestie te są zależne od wyboru trybu jazdy, a konkretnych ustawień jest kilka. Warta uwagi jest funkcja Sport Boost ukryta pod lewą łopatą zlokalizowaną przy kierownicy, umożliwiająca osiągnięcie szczególnie dynamicznej elastyczności. Ponadto X3, jak na swoje gabaryty oraz przynależność do segmentu komfortowych, wyżej zawieszonych nad ziemią aut, prowadzi się świetnie. Zawieszenie dwoi się i troi, aby sprostać oczekiwaniom. Przechyły boczne nie dają się we znaki, a przewidywalność zachowań tylko poprawia pewność za kierownicą. Z której strony by jednak nie patrzeć, X3 M50 xDrive nie jest w stanie dać aż takiej radości z jazdy, jak mniejsze i bardziej smukłe modele bawarskiej marki.

BMW X3 M50 xDrive Fot. Rafał Mądry

Świecące dekory i wielkie ekrany

W solidnie wykonanej kabinie rozpościera się atmosfera premium i otoczenie zorientowane na kierowcę. Jest zakrzywiony panel wyświetlaczy, kierownica ze spłaszczonym brzegiem w dolnej części i nowo zaprojektowana dźwignia biegów. W projekcie kabiny zamiast typowych dekorów ozdobnych są podświetlane powierzchnie (deska, konsola środkowa, boczki drzwi) o barwach dostosowanych do trybu jazdy lub nastroju kierowcy. Te nowe elementy w przedniej części drzwi kierowcy i pasażera obejmują jeszcze przyciski funkcyjne, elementy sterujące wentylacją, nawiewy oraz solidne klamki drzwi.

Nowe X3 nie jest wolne od dużych ekranów. W desce rozdzielczej wygospodarowano miejsce na dwie matryce o przekątnej 12,3" i 14,9". Do obsługi pokładowego systemu operacyjnego BMW 9 używa się zmodernizowanego interfejsu iDrive. W standardzie jest BMW Live Cockpit Plus z nawigacją działającą w chmurze (obliczanie tras w internecie). Za dopłatą BMW Live Cockpit Professional z modułem HUD (wyświetlacz przezierny) i technologią rozszerzonej rzeczywistości. Nie zabrakło systemu Android, czyli systemu operacyjnego OS9 bez usług Google (na osłodę jest pakiet aplikacji, gier i streamingu wysokiej jakości w ramach abonamentu BMW Digital Premium). Nagłośnienie premium firmuje ceniony Harman Kardon.

BMW X3 20 xDrive z pakietem M Sport Fot. Rafał Mądry

BMW X3 20 xDrive z pakietem M Sport Fot. Rafał Mądry

Półka wielkości wiaderka

W konsoli zrezygnowano z fizycznych przycisków. Niemal wszystkimi funkcjami auta trzeba sterować z poziomu ekranu dotykowego. Na szczęście jest kilka przycisków na kierownicy dających dostęp do najważniejszych ustawień. Wybierak biegów szczęśliwie nie trafił na kolumnę kierownicy, tylko cały czas jest obecny w konsoli centralnej, obok tradycyjnego pokrętła od info-rozrywki. Głośność odtwarzanej muzyki można także w prosty sposób regulować pokrętłem. Przestrzeń między deską, a konsolą została zagospodarowana półką wielkości wiaderka, zawierającą dwa uchwyty pojemników z napojami, podkładki do bezprzewodowego ładowania jednocześnie dwóch smartfonów oraz gniazda USB-C. Osadzone na środku wielkie, podświetlane logo "M" nie ma żadnej funkcji - domyślam się, że ma nieustannie przypominać kierowcy i pasażerom, na jakie auto i wyposażenie się zdecydowali...

Tradycyjnie dla BMW nie zapomniano o tzw. zrównoważonym rozwoju i szerszym wykorzystaniu materiałów z recyklingu. Stąd syntetyczna tapicerka Econeer i sztuczna perforowana skóra Veganza. W katalogu znajdzie się także skóra Merino BMW Individual oraz specjalny poliester z recyklingu. Materiał o strukturze dzianiny można zamówić jako wykończenie deski rozdzielczej w ramach opcji Luxury. W egzemplarzu testowym właśnie taką przyjemną w dotyku dzianiną pokryto boczki drzwiowe i deskę. Od nowa zaprojektowane fotele o szerokim zakresie regulacji są obszerne i wygodne, a pozycja za kierownicą pozwala patrzyć na drogę z góry, jak w typowym SUV-ie.

Wnętrze BMW X3 20 xDrive w wersji z pakietem M Sport Fot. Rafał Mądry

Wnętrze BMW X3 20 xDrive w wersji z pakietem M Sport Fot. Rafał Mądry

Nowe BMW X3 - cena w Polsce

Od debiutu BMW X3 w 2003 roku niemiecka marka sprzedała do tej pory ponad 3,5 mln egzemplarzy. Co ciekawe, w minionym 2023 roku X3 było najlepiej sprzedającym się modelem marki. Całkiem nowe X3 sprawia wrażenie równie dobrego samochodu, jakim był poprzednik. Auto produkowane będzie w zakładach BMW Group w Spartanburgu (USA) i Rosslyn (RPA) w procesie produkcyjnym skoncentrowanym na ochronie zasobów i obiegu zamkniętym.

Sprzedaż nowego BMW X3 w Polsce już się rozpoczęła. Bazowe X3 20 xDrive wyceniono od 250 000 zł. Do diesla trzeba dopłacić 10 000 zł, a do hybrydy plug-in 30 000 zł. Wariant M50 xDrive to wydatek co najmniej 365 000 zł. Konfigurator zawiera sporo opcji i dodatków sprawiających, że cenę końcową łatwo podbić o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Materiał powstał podczas wyjazdu zagranicznego sfinansowanego przez BMW Group Polska. Firma nie miała wpływu i wglądu w treść publikacji.