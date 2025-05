Tak jak w wielu innych dziedzinach życia ważny jest umiar, okazuje się, że przestrzeganie tej zasady jest również kluczowe w przypadku napełniania zbiornika paliwa. Mają one określoną pojemność, lecz czasami zdarza się, że przeholujemy i wlejemy nieco więcej, niż zaleca producent. Czy tankowanie pod korek może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji? Mechanicy nie wykluczają takiej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeep Compass. Nowy kompaktowy SUV prosto z Włoch. Pierwsze spotkanie z samochodem

Dlaczego nie należy tankować pod korek? Komentarz mechanika

Kilka dodatkowych litrów benzyny czy oleju napędowego w baku szczególnie przed daleką podróżą, np. zagraniczną może się przydać, aby wydłużyć czas pomiędzy odwiedzinami na stacji. Wokół praktyki tankowania "na siłę" przez lata pojawiło się wiele teorii, sugerujących, iż praktyka ta miałaby m.in. doprowadzać do uszkodzenia układu paliwowego, do wycieku lub innej usterki.

- Nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem, choć być może w niektórych nowoczesnych autach jest to możliwe. Dziś nawet układ nalewania paliwa do zbiornika jest bardzo skomplikowany. Jednak, aby zalać pochłaniacz oparów paliwa, układ musiałby być tak zbudowany, by rzeczywiście paliwo się tam dostało i to w dużych ilościach, a tak nie buduje się układów w samochodzie. Gdyby to miało być niebezpieczne, konstruktor umieściłby ostrzeżenie na przykład na klapce wlewu paliwa - tłumaczył Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto Serwis, cytowany przez portal auto.dziennik.pl.

Tankowanie samochodu (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Do którego odbicia tankować? To ważny sygnał dla kierowcy

Najbardziej rekomendowanym sposobem tankowania pojazdu jest zasada "do pierwszego odbicia pistoletu". To granica i znak dla kierowcy, że w układzie paliwowym znajduje się optymalna ilość powietrza, aby uniknąć ewentualnych kłopotów. Co więcej, układ paliwowy nie będzie narażony na szwank, a ty nie będziesz się martwić o sprawne i wydajne funkcjonowanie samochodu. Jak zazwyczaj tankujesz paliwo? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.