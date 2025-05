Niemcy zakazują takiego holowania ciągników siodłowych. "Arcydzieło improwizacji"

Ciągniki siodłowe posiadają w tylnej swojej części specjalne ramiona dzięki, którym można holować inny tego typu pojazd. Chociaż jest to jedynie awaryjny system holowania, gdy nie ma możliwości wezwania pomocy drogowej lub do miejsca docelowego został niewielki odcinek do przejechania. Metoda ta sprawdziła się, chociażby w USA, a także pojawiła się wśród europejskich pojazdów.

Mercedes ciągnął MAN-a

Jak się okazuje, metoda ta nie spotkała się z przychylnością ze strony niemieckiej policji. Świadczy o tym ostatnia kontrola na autostradzie A3 opodal miejscowości Deggendorf, gdzie funkcjonariusze zatrzymali bułgarski zestaw składający się z dwóch ciągników siodłowych.

Pierwszym z nich był Mercedes-Benz Actros, który wysłany został pod Dortmund w celu odebrania niesprawnego MAN-a TGX i zaciągnąć go z powrotem do Bułgarii. Aby tego dokonać, wykorzystano wspomniane ramię, które podniosło oś napędową ciężarówki za tylny fragment ramy.

Niemieccy funkcjonariusze nie ufają takiemu rozwiązaniu

Wspomniane ramię dostało oficjalny certyfikat przydatności wydany przez bułgarski urząd. Zagwarantowano również odpowiednie oświetlenie i zablokowano kierownicę przy pomocy pasów.

Jednak policja z Deggendorfu nie była przekonana do takiego rozwiązania i podważyła bułgarską certyfikację ramienia. Zasugerowali dobitnie, że nie jest to bezpieczne. Nazwali to nawet "arcydziełem improwizacji". Ostatecznie zakazano zestawowi dalszej podróży pod zarzutem stwarzania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przewoźnik może spodziewać się kary.