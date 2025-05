Krystyna kończy brudną robotę. W Warszawie będą gotowe trzy nowe stacje metra

Tarcza TBM Krystyna jest pracowita. To ona zajmowała się ostatnio drążeniem tunelu linii metra M2 w kierunku na Karolin. Po wielu miesiącach pracy maszyna dociera do celu. Jest już o krok od szybu demontażowego przed stacją Bemowo. Przemieszcza się w tym kierunku od stacji Lazurowa. Według planu przez ostatnią ścianę powinna się przebić w okolicy czwartku, 22 maja. W tym punkcie spotka się z drugą tarczą o imieniu Anna.

Krystyna i Anna drążą oraz układają tunel metra linii M2

Zadanie postawione przed TBM jest proste. Ma drążyć w ziemi, ale także jednocześnie układać betonowe pierścienie, z których powstaje nowy tunel metra. I choć prace ziemne na odcinku metra M2 powoli dobiegają końca, budowniczym nie brakuje zadań do wykonania. Jednym z kluczowych jest chociażby postawienie nastawni. To z tej wieży dyspozytorzy będą zarządzali ruchem podziemnych pociągów. Jak informują przedstawiciele Warszawy, "coraz głębszy jest też tunel, którym pociągi wjadą na drugą linię metra".

Część zadań na finalnym odcinku M2 udało się wykonać. Dobry przykład dotyczy przyszłej stacji techniczno-postojowej. Na niej pojawiły się już nawet tory. To nimi pociągi będą wjeżdżały i wyjeżdżały z elektrowozowni, czyli miejsc serwisowania składów przez pracowników Metra Warszawskiego.

Maszyny TBM trzeba wydobyć na powierzchnię. Utrudnienia na Górczewskiej

Plan na dziś jest taki. Budowniczowie czekają z napięciem na 22 maja. To wtedy do szybu demontażowego ma przebić się tarcza Krystyna. Tam już czeka na nią Anna. Kolejną operacją stanie się zatem ich wyciągnięcie na powierzchnię. To nastąpi oczywiście po ich rozłożeniu na części.

Bezpieczne wykonanie tych prac wymaga jednak zabezpieczenia terenu otaczającego budowę. Dlatego od wtorku – 20 maja od godziny 22:00 zostanie zamknięty prawy pas ulicy Górczewskiej na jezdni prowadzącej w stronę Woli. Mowa o odcinku zlokalizowanym zaraz za zatoką przystanku autobusowego Klemensiewicza 01. Utrudnienia w ruchu potrwają na tym fragmencie do czwartku – 22 maja do godz. 6:00.

Końcówka linii metra M2 to trzy stacje. Koszt przekracza 3 mld zł

Budowa drugiej linii metra w Warszawie na etapie IV zakłada oddanie do użytkowania ostatniego fragmentu przejazdu na Bemowie. W jego ramach powstaną trzy stacje, a więc C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Na tym jednak nie koniec, bo za stacją Karolin pojawią się podziemne tory do budowanej stacji techniczno-postojowej.

Projekt "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IV" został wyceniony na astronomiczną sumę. Ma kosztować ponad 3 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych ma stanowić dofinansowanie unijne.