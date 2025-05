Ruszył przetarg na ważną obwodnicę. Bez niej inna obwodnica nie ma sensu

Kolejna ważna inwestycja infrastrukturalna wchodzi w etap przetargu. Tym razem chodzi o wspólny projekt drogowców i samorządowców z województwa zachodniopomorskiego. Mowa o budowie obwodnicy Mierzyna, która będzie kluczowym połączeniem Szczecina z Zachodnią Obwodnicą miasta w ciągu S6. Dzięki tej inwestycji tranzyt z drogi krajowej nr 10 ominie zakorkowany w godzinach szczytu Mierzyn. We wtorek 13 maja dokumentacja postępowania przetargowego zostanie opublikowana na platformie zakupowej GDDKiA.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kierowcy pojadą obwodnicą Mierzyna w 2028 roku

Dokumentacja dla drogi była gotowa w 2024 roku, co pozwoliło na rozpoczęcie procedury uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje ZRID i tym samym ostatecznie zatwierdzono rozwiązania projektowe oraz podziały nieruchomości. Obwodnica Mierzyna będzie realizowana w systemie Buduj. Roboty będą mogły ruszyć po podpisaniu umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą, co powinno nastąpić jeszcze w 2025 roku. Obwodnica ma być gotowa w 2028 r.

Jedno z głównych połączeń z centrum Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi, zapewniający właściwy dojazd do ekspresówki. Na połączeniu DK10 z ZOS powstanie węzeł Szczecin Zachód, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 m, to teren Miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Szczecin Zachód (Dołuje). Za ten ostatni fragment odpowiada GDDKiA.