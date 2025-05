Nareszcie! Rozbiorą starą i zniszczoną drogę. Kierowcy postoją w korkach aż dwa lata

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad popisała umowę na rozbudowę dwóch odcinków DK48 między Dęblinem a Moszczanką (woj. lubelskie), o łącznej długości ok. 8 km. W przetargu na realizację inwestycji wpłynęło siedem ofert. Najkorzystniejszą, opiewającą na kwotę ok. 95,5 mln zł, złożyła firma Strabag i to właśnie ona będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji. Kolejnym krokiem po podpisaniu kontraktu będzie przekazanie terenu budowy, a następnie rozpoczęcie prac. Na czym będą polegały?

REKLAMA

Zobacz wideo

Rozbudują DK48. Będzie nowa nawierzchnia, przejścia i chodniki

Jak informuje GDDKiA, inwestycja dotyczy odcinków od mostu na Wiśle do wiaduktu nad linią kolejową (2 km) oraz od wylotu z Dęblina do Moszczanki (6 km). Droga będzie dostosowana do parametrów technicznych i standardów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Stara nawierzchnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowa o dopuszczalnym nacisku 11,5 tony na oś.

Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania, trzy przejazdy kolejowe (czwarty nieczynny zostanie zlikwidowany), zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy oraz podziemne sieci uzbrojenia terenu, jak sieć elektryczna, telekomunikacyjna czy gazowa. Co więcej, w rejonie cmentarza komunalnego powstanie nowe rondo. Prace obejmą też sieć wodociągową oraz kanalizacyjną i system odwodnienia drogi, wraz z urządzeniami podczyszczającymi wodę deszczową. Powstaną także nowe, doświetlone i bezpieczne przejścia dla pieszych i ciągi pieszo-rowerowe, a na odcinku zamiejskim droga będzie poszerzona z 7 do 9 metrów.

Rozpoczęcie prac na DK48 już w czerwcu. Szykują się utrudnienia w ruchu

W związku z prowadzonymi pracami, które rozpoczną się już w czerwcu, na trasie pojawią się utrudnienia dla kierowców, m.in. ograniczenia prędkości i ruch wahadłowy. "Prosimy o wolną jazdę i stosowanie się do oznakowania wynikającego z czasowej organizacji ruchu" - apelują drogowcy.

Inwestycja realizowana będzie ze środków budżetu państwa, w systemie tradycyjnym, na podstawie wydanej już przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wszelkie prace na trasie powinny zakończyć się w 2027 roku.