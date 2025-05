Kierowca protestował przeciw opłatom drogowym. Takiej kary nikt się nie spodziewał. Szok

Co jakiś czas usłyszeć możemy, że ekolodzy lub inne organizacje blokują drogi i protestują. Czasem jednak bywa tak, że to przedstawiciele branży transportowej dokonują blokad i przeciw czemuś protestują. Tak było w czerwcu 2023 roku w Danii, gdy sprzeciwiano się zlikwidowaniu Eurowiniet. Jeden z protestujących odczuł skutki swojego sprzeciwu na własnej skórze.

Duńczycy przeciwko elektronicznemu pobieraniu opłat drogowych dla ciężarówek

W 2023 roku Duńczycy protestowali przeciwko zastąpieniu Eurowiniet przez elektroniczny pobór opłat drogowych dla ciężarówek. W efekcie kierowcy blokowali najważniejsze autostrady w kraju i obiekty.

Nie można było dojechać do lotniska w Kopenhadze, zablokowano terminal promowy w Hirsthals, a także wjazd do Danii od strony Niemiec. Często i gęsto, protesty nie były zgłaszane, przez co dochodziło do starć z policją.

Właściciel firmy skazany na więzienie bez zawieszenia

O tym, że nie warto nielegalnie blokować drogi i to w sposób niebezpieczny przekonał się 59-letni właściciel niewielkiej firmy transportowej, która obsługiwała branżę rolniczą. Był on wspierany przez trzech pomocników. Mężczyźni rozładowali naczepy pełne ziemniaków na autostradzie E45 w okolicach Kolding, do tego stopnia, że warzywa zablokowały całą jezdnię i nie można było przejechać przez sławny most Storebælt. Sytuacja miała miejsce 1 czerwca w 2023 roku.

Duńska prokuratura uznała tę formę protestu za skrajnie niebezpieczną. Mężczyznę zaprowadzono przed sąd, skonfiskowano mu ciężarówkę, odebrano prawo jazdy i zasądzono siedmiodniowy areszt. Mężczyzna wyszedł ostatecznie, ale sprawa ciągnęła się dalej — aż do minionego poniedziałku.

Ostatecznie 59-letni mężczyzna został skazany na 21 miesięcy więzienia bez zawieszenia, a także nałożono na niego zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat i 6 miesięcy. Jego pomocnicy otrzymali niższe wyroki — od 4 do 15 miesięcy więzienia, ale częściowo w zawieszeniu.

Jak widać, nawet protestować trzeba umieć. A Eurowiniety jak zapowiadano, zostały zlikwidowane.