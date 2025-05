Protesty przeciwko budowie drogi ekspresowej przez krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Czy powstanie?

Droga ekspresowa S16 od Mrągowa do Ełku wzbudza duże kontrowersje. A nawet jeszcze nie powstała — może właśnie w tym jest problem. Przebieg trasy ma wzbudzać duże emocje zarówno u społeczności lokalnej, samorządowców, jak i ekologów. To duża kość niezgody, a we wszystkim siedzi GDDKiA.

S16 ma przebiegać przez krainę Wielkich Jezior Mazurskich

Problem z trasą S16 (dokładniej z 76 km), która ma być kluczowa dla rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego, jest taki, że ma przebiegać przez tereny o unikalnych walorach przyrodniczych. Dotychczasowe trzy warianty zaproponowane przez GDDKiA zostały oprotestowane przez ekologów i społeczności, które sprzeciwiają się degradacji obszaru, gdzie wytyczona jest trasa.

Obecnie rozważany jest przebieg wariantu C, który umiejscowiono poniżej Rynu, ale on również nie jest zadowalający dla wszystkich. Czemu? Przebiega przez krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Kontrowersje wzbudził, chociażby most, który miałyby być wybudowany nad jeziorem Tałty, a także ewentualne zniszczenie lasów wodochronnych. Warto przypomnieć, że wariant B został odrzucony ze względu na siedliska żółwia błotnego.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwała GDDKiA do przedstawienia nowego raportu dotyczącego tego, jak proponowany wariant będzie wpływać na środowisko. Poprzednie dokumenty pochodzą z 2020 roku, a nowe drogowcy muszą złożyć do końca lipca.

Droga ruchu przyspieszonego nie wchodzi w grę

Poseł KO Stanisław Gorczyca zwrócił się do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, czy resort brał pod uwagę obniżenie statusu wspomnianej trasy z drogi szybkiego ruchu na drogę głównej ruchu przyspieszonego (GP). Odpowiedzieć miał mu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, który zwrócił uwagę, że wspomniana trasa obecnie jest niewydolna ze względu na wzmożony ruch, jaki tam się odbywa. Jedyną opcją jest zbudowanie trasy szybkiego ruchu.

Co więcej, jedyną alternatywą jest na rozbudowę jest DK58, która przebiega przez obszar Natura 2000 i Puszczę Piską. Zatem stworzenie trasy S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk jest kwestią priorytetową dla tej części kraju. Do podobnych wniosków doszło GDDKiA w swoim raporcie. Trasa S16 ma być również zaopiniowana przez odpowiedni resort obrony narodowej, czy jest kluczowa pod względem obronności i bezpieczeństwa narodowego.

Czas pokaże, czy zostaną zgromadzone wszystkie dokumenty do rozpoczęcia prac nad trasą S16. Możliwe, że planiści będą zmuszeni opracować kolejny wariant. Jedno jest pewne, trasa S16 w jakiejś formie musi powstać, pytanie tylko brzmi, jaki będzie miała wpływ na środowisko?