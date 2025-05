Japończycy poddają się i rezygnują w Ameryce. Nie będzie nowej fabryki za 15 mld dolarów

Wbrew prognozom wielu firm motoryzacyjnych, samochody elektryczne nie odniosły tak spektakularnego sukcesu, jak pierwotnie przypuszczano. Klienci po prostu nie chcą ich tak chętnie kupować, przez co producenci są zmuszeni wyhamować z rozwojem tego typu segmentu, a co dalej za tym idzie wstrzymać część inwestycji, które planowali wykonać. Jedną z takich inwestycji jest ta w Ontario z ramienia Honda Canada. Fabryka akumulatorów i inne elementy infrastruktury zostały odłożone w czasie.

Honda rezygnuje (na razie) z budowy fabryki akumulatorów

Honda Canada odłoży projekt inwestycji w pojazdy elektryczne o wartości 15 miliardów dolarów kanadyjskich. W Ontario miała powstać fabryka akumulatorów do pojazdów elektrycznych oraz planowano przebudowę istniejącego zakładu montującego samochody.

Powodem jest spowolnienie na rynku pojazdów elektrycznych. Projekt został odroczony na co najmniej dwa lata. Chociaż marka będzie się bacznie przyglądać rozwojowi sytuacji na rynku. Firma zaznaczyła, że ich najnowsza decyzja nie ma wpływu na obecne zatrudnienie w zakładzie produkcyjnym Hondy w Alliston w Ontario.

Co Honda planowała zrobić?

"Elektryczny" projekt Hondy w Kanadzie obejmował przebudowę fabryki montażowej, budowę fabryki akumulatorów do pojazdów elektrycznych w pobliżu, a także dwa kluczowe zakłady produkujące części do akumulatorów zlokalizowane w innych miejscach w Ontario. Oczekiwano, że projekt doprowadzi do utworzenia 1000 miejsc pracy w dwóch głównych fabrykach, oprócz utrzymania istniejących 4200 miejsc pracy w fabryce montażowej. Zgodnie z pierwotnym planem fabryka miała produkować do 240 tys. pojazdów rocznie, gdy miała być w pełni wydajna w 2028 roku.

Ottawa miała przekazać japońskiemu producentowi samochodów około 2,5 miliarda dolarów kanadyjskich w formie ulg podatkowych, podczas gdy Ontario zobowiązało się zapewnić do 2,5 miliarda dolarów kanadyjskich wsparcia bezpośrednio i pośrednio. Jak jednak widać, Honda na ten moment nie planuje skorzystać z funduszy i zamraża swój projekt.