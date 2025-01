Honda 0 Saloon i Honda 0 SUV będą otwarciem nowej serii 0, które zostały w wersjach prototypowych przedstawione podczas targów elektroniki CES w Las Vegas. Pojazdy w wariantach produkcyjnych zostaną wprowadzane na rynki już w 2026 roku. Samochody nie są jednak jedynymi nowościami japońskiej marki. Firma zaprezentowała również swój oryginalny samochodowy system operacyjny, który będzie stosowany globalnie w pojazdach elektrycznych, a jego nazwa pochodzi od humanoidalnego robota.

Honda 0 Saloon z technologią autonomicznej jazdy poziomu 3

Stylistyka Hondy 0 Saloon może przywodzić na myśl design samochodów luksusowych i sportowych, takich jak Lamborghini. Wystarczy spojrzeć na nadwozie układające się w kształt klina czy przód mocno przypominający model Gallardo. Internauci złośliwie żartują, że Honda 0 Saloon wygląda, jakby była podróbką włoskiego supersamochodu zamówioną na chińskim serwisie sprzedażowym Temu.

Z technicznego punktu widzenia koncepcyjna Honda, o niskiej i sportowej sylwetce, nie ma jednak nic wspólnego Lamborghini. Architekturę auta stanowi autorska japońska platforma dedykowana pojazdom elektrycznym, a wnętrze jest bardzo dalekie od tego, co można znaleźć we włoskich samochodach z bykiem w logo. Czteroosobowa kabina jest bardzo przestronna oraz wyposażona w najnowocześniejsze technologiczne rozwiązania. Honda szczyci się m.in. technologią autonomicznej jazdy poziomu 3, którą Honda jako pierwsza firma na świecie dopuszcza do praktycznego zastosowania.

Honda 0 SUV z czujnikami żyroskopowymi 3D

Kolejne auto, jakim jest Honda 0 SUV, w tłumaczeniu firmy zostało stworzone z myślą o ludzkich potrzebach. To prototyp średniej wielkości elektrycznego SUV-a. Będzie on debiutanckim modelem serii 0 Hondy. Wnętrze tego wozu jest bardzo przestronne i wygodnie się do niego wchodzi za sprawą wyższego zawieszenia i wyżej zamocowanych siedzeń. Nieograniczone pole widzenia gwarantuje wielka powierzchnia przeszklenia karoserii.

Oprócz szerokiej gamy nowoczesnych technologii Honda 0 SUV wykorzystuje precyzyjne szacowanie położenia i kontrolę stabilizacji. Jest to rozwiązanie wykorzystujące czujniki żyroskopowe 3D, które firma Honda opracowała poprzez rozwijanie oryginalnych technologii z zakresu robotyki. Umożliwiają one kierowcy dynamiczną jazdę na różnych nawierzchniach.

Elektryczna Honda 0 SUV Fot. Honda

Mądry system pojazdu ASIMO OS

Modele Hondy serii 0 zostaną wyposażone w ASIMO OS — oryginalny samochodowy system operacyjny opracowany przez firmę Honda. Będzie on głównym rozwiązaniem technologicznym, które umożliwi stworzenie globalnej serii "mądrych" pojazdów elektrycznych. Jako platforma oprogramowania, ASIMO OS ma stosować zintegrowane sterowanie elektronicznymi modułami sterującymi (ECU) dla systemów pojazdu, takich jak zautomatyzowana jazda / zaawansowane systemy wspomagające kierowcę (AD/ADAS) i system informacyjno-rozrywkowy (IVI).

Dzięki ciągłym bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania w pojeździe, funkcje i usługi będą wciąż doskonalone zgodnie z preferencjami i potrzebami każdego użytkownika, nawet po zakupie pojazdu. Aktualizowane będą m.in. te opcje, które zapewniają wartość dodaną w zakresie "przestrzeni" oraz rozwiązań cyfrowych, które zapewnią wygodę obsługi podczas możliwie jak najprzyjemniejszej jazdy. Dodatkowo modele z tej serii mają wbudowane rozwiązanie do sterowania dynamiką, występujące tylko w pojazdach Honda, dzięki któremu kierowca ma poczucie jedności z samochodem.

Honda 0 Saloon Fot. Honda

Nazwa wywodząca się od robota ASIMO

ASIMO był humanoidalnym robotem zdolnym do autonomicznego chodzenia, który został skonstruowany w ramach badań podstawowych technologii firmy Honda. Jego zadaniem było pomaganie ludziom i współistnienie z nimi w społeczeństwie. Honda rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie robotyki w 1986 roku. W 2000 roku zaprezentowała ASIMO, stając się ikoną branży robotyki w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku.

Nawet po zakończeniu prac nad ASIMO firma Honda rozwijała swoje technologie z zakresu robotyki, w tym te, które służą do rozpoznawania otoczenia zewnętrznego i autonomicznej kontroli zachowania, umożliwiając ASIMO zrozumienie intencji napotkanych osób. Dzięki połączączeniu rozwiązań robotycznych z zaawansowanymi technologiami inteligentnymi w pojazdach Honda serii 0, firma chce oferować wyjątkową wartość w przypadku pojazdów zdefiniowanych programowo (ang. Software Defined Vehicles, SDV). W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.