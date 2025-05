Najpierw przeciążyli teraz płacą. Darowizna na przebudowę dróg w pobliżu zakładu Orlenu

Inwestycja w drogi to jeden z kluczowych elementów urzędów. Zwłaszcza że wiele tras wymaga regularnych przeglądów i drobnych napraw. Starostwo Powiatowe w Płocku dysponuje budżetem na ten rok w wysokości blisko 263 mln zł. Na inwestycje drogowe przeznaczy niemal 80 mln zł. Przez najbliższe trzy i pół roku powiat płocki przeznaczy na inwestycje drogowe niemal 300 mln zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Rowerzysto! Uważaj i poznaj znaki drogowe

Orlen przekazał darowiznę na drogi w okolicach swojego zakładu

Budżet Starostwa Powiatowego w Płocku dostał mocny zastrzyk pieniędzy ze strony Orlenu w postaci darowizny. Owy zastrzyk wyniósł aż 65 mln zł i w całości ma być zainwestowany w sieć drogową w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego pod Płockiem.

Czemu tak? Otóż budowa instalacji petrochemicznych w Płocku wymagała transportu dużych ilości materiałów i urządzeń, których gabaryty oraz mnogość mocno nadwyrężyły lokalne drogi powiatowe i gminne. Teraz Orlen wykłada pieniądze, aby naprawić szkody wyrządzone przez jego działanie.

Pieniądze będą wykorzystane na przebudowę dróg o łącznej długości 13,5 km. Mowa tutaj o przebudowach i rozbudowach dróg powiatowych:

nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta Płock,

nr 2908W Srebrna-Draganie,

nr 5205W (Płock) – granica miasta – Draganie-Proboszczewice,

nr 2909W Nowe Trzepowo-Bronowo Zalesie,

nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław.

Powiat płocki inwestuje w drogi

Na niedawnej konferencji prasowej władze powiatu poinformowały również, jakie inwestycje drogowe trafią do realizacji w 2025 roku. Pierwszą ma być rozbudowa dróg powiatowych nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec – Zagroba. W sumie przebudowanych zostanie 20 km dróg, które znajdują się w gminach Bielsk, Drobin i Staroźreby. Tutaj Starostwo chce wydać około 72 mln zł.

W dalszej kolejności ma być rozbudowana droga powiatowa nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo, o długości 5 km. Zakończenie prac wskazano na 30 września tego roku. Kolejną inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo – Gródkowo (2,2 km). Projekt zakłada również rozbudowę skrzyżowania w Orszymowie. Zadanie ma być ukończone do końca października 2026 roku.

Przebudowana ma być także droga powiatowa 2901W Rogozino – Imielnica o długości 4,452 km. Jest to pierwszy z dwóch etapów dużo większej inwestycji. Prace mają za zadanie połączyć drogę krajową 62 i 60, by stworzyć obwodnicę Płocka. Prace potrwają do końca stycznia 2026 roku.

Jakby tego było mało, Starostwo Powiatowe w Płocku przeznaczyło pieniądze na poprawę i liczbę ścieżek rowerowych oraz chodników. Jedna ze ścieżek ma powstać wzdłuż trasy Radzanowo – Rogozino (5 km). Termin wykonania wyznaczono do końca 2026 roku.

Ścieżki rowerowe powstaną także przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica Płocka, przy drodze powiatowej nr 2908W Srebrna – Draganie oraz drodze powiatowej nr 5201W Płock – Zągotwy – Bonisław.

Jak widać, podróżujący przez powiat płocki i jego mieszkańcy muszą liczyć się z lokalnymi utrudnieniami w ruchu. Ostatecznie jednak ma to podnieść komfort i bezpieczeństwo przemieszczania się po tamtejszych drogach.