Kobieta nie opłaciła biletu za parkowanie, ale nie została ukarana przez sąd. Zaskakujący powód

Może nie wszyscy o tym pamiętają, ale jeszcze jakiś czas temu nie było aplikacji do opłacenia postoju w płatnych strefach parkowania, a bilety trzeba było wkładać za przednią szybę samochodu. Tak było jeszcze w 2021 roku w Rybniku, gdzie pewna pani adwokat nie miała możliwości opłacenia za wydłużony czas postoju, przez co została ukarana kwotą 200 zł. Nie zamierzała się, jednak tak łatwo poddać.

Nie można płacić nieadekwatnej kary za tak błahy czyn

Adwokat Paulina Obrok-Pawlarczyk przyjechała we wrześniu 2021 roku do Rybnika na rozprawę. Na jej nieszczęście rozprawa się przedłużyła, przez co nie mogła opłacić za dodatkowy czas postoju na parkingu miejskim. Po wyjściu z sądu okazało się, że została ukarana opłatą w wysokości 200 zł.

Mecenas postanowiła odwołać się od zaistniałej sytuacji, argumentując tym, że w momencie, gdy trzeba było zapłacić za parking, przebywała w sądzie na rozprawie. Nawet przekazała kopię protokołu z rozprawy. Urzędnicy byli nieugięci i kazali zapłacić karę. Kobieta nie uczyniła tego, czego efektem był pozew Miasta Rybnik. Mecenas miała wtedy do zapłacenia już 243 zł, czyli podstawowa kara i odsetki.

Najpierw sąd nakazał zapłatę, a później uchylono decyzję

Sąd rejonowy nakazał zapłatę należności, ale Mecenas się odwołała. Dowodziła, że miasto nie ma kompetencji prawnych do ukarania ją tak wysoką karą, ani karą samą w sobie, gdyż uznawana jest jako opłata dodatkowa. Według pani mecenas, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ustawy o gospodarce komunalnej i ustawie o drogach publicznych, Miasto Rybnik miało prawo jedynie do ustanowienia wysokości opłaty za jedną godzinę postoju, ale nie miało prawa do ustanowienia wysokości opłaty dodatkowej w formie kar. Podważona również została wysokość kary, czyli 200 zł, która jest nieadekwatna do wykroczenia, którego miała dokonać kobieta.

W listopadzie 2024 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał wyrok w tej sprawie. Uznano, że pozwana jedynie częściowo wywiązała się z obowiązku uiszczenia opłaty i posiadania biletu parkingowego. Miasto mogło jedynie dochodzić opłaty za dalsze zablokowanie miejsca parkingowego, czyli 2,50 zł za kolejną godzinę parkowania. Ostatecznie pani Mecenas do zapłaty miała 3 zł i 9 groszy, czyli podstawową taryfę i odsetki, a także 1 zł i 12 gr wraz z odsetkami ustawowymi jako zwrot kosztów postępowania.

Miasto Rybnik nie złożyło odwołania do decyzji sądu. Wyrok jest już prawomocny.