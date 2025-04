Zapłać za parkowanie poprzez ekran w samochodzie. Apple CarPlay z PKO Bankiem Polskim

W kwestii płatności elektronicznych Polska jest w światowej czołówce. W tej dziedzinie nasi zachodni sąsiedzi (szczególnie Niemcy) mają czego nam zazdrościć. Dotyczy to także kierowców, którzy w Polsce mogą korzystać z wygodnych elektronicznych form regulowana należności. Wygodnie zapłacimy nie tylko za autostrady, ale także za parkowanie w wybranych płatnych strefach w wielu miastach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ford Puma gen-E. Pierwsza jazda elektrycznym maluchem Forda

O kierowcach przypomnieli sobie także bankowcy. PKO Bank Polski chwali się, że jeszcze przed majówką uruchomiono usługę Apple CarPlay w IKO oraz opłaty parkingowe w mobilnym programie do obsługi konta. Funkcjonalność zdalnego płacenia za postój samochodu w strefach płatnego parkowania dostępna jest począwszy od wersji 3.167 (pod tym względem użytkownicy telefonów z Android mają przewagę, gdyż opcja dostępna jest w Android Auto od połowy 2024 r.).

IKO widoczna w Apple CarPlay

Jak skorzystać z wygodnej funkcji na ekranie samochodu? Użytkownicy telefonów Apple muszą w menu ustawień programu wybrać opcję opłaty parkingowe i aktywować lokalizację. To wszystko? To zależy. Bank zastrzega, że dodatkowa zgoda wymagana jest w przypadku, gdy oplata za parkowanie jednorazowo przekroczy kwotę 100 zł. Nie zapomnij jeszcze o kartce za szybą z informacją, że korzystasz ze zdalnych płatności. W przypadku IKO to Mobilet.

Jak działa IKO w Apple CarPlay? Chciałem wypróbować jej działanie, ale niestety skończyło się porażką. Choć na ekranie w samochodzie pojawiła się ikona IKO w trybie Apple CarPlay to przy każdej próbie uruchomienia programu (korzystałem z zalecanej wersji 3.167 pojawił się poniższy komunikat.

Aplikacja IKO PKO Bank Polski w Apple CarPlay. Płatne parkowanie przez aplikację Tomasz Okurowski

Wygląda na to, że trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało tak długo jak w przypadku banku ING. Choć aplikacja moje ING jest od dawna widoczna w Apple CarPlay to wszelkie płatności związane z samochodem mogę realizować tylko poprzez telefon.