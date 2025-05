Młodzi Francuzi zakochali się w Citroenie C15. To małe auto miejskie, któremu francuscy konstruktorzy dokleili tzw. "budę". Model został zaprezentowany w 1984 r. Przetrwał w produkcji przeszło dwie dekady. Powstało 1,18 mln sztuk. Ostatni C15 zjechał z taśmy linii produkcyjnej w 2005 r. Od tego czasu zaczął stopniowo znikać z dróg. "Van" był skazany na zapomnienie? No właśnie był. Bo dziś moda na te auta powraca.

Wiecie, że Citroen C15 ma też polski epizod? Przez 6 lat był produkowany w naszym kraju! Jego montaż odbywał się w zakładzie ZSD Daewoo FSO w Nysie w latach od 1995 do 2001.

Citroen C15 to wyraz buntu przeciwko elektronice i autom bez charakteru

Jak donosi serwis Francuskie.pl, na francuskiej prowincji młodzież dosłownie oszalała na punkcie Citroena C15. "Lord" stał się wyrazem buntu przeciwko nadmiernej komplikacji aut i modelom bez charakteru.

Pamiętam jeszcze czasy, w których Citroen C15 był oferowany jako nowy model w salonach sprzedaży. Była to połowa lat 90. XX wieku. I już wtedy wydawał się reliktem przeszłości. Jego transporty do salonów dealerskich sprawiały wrażenie, jakby pochodziły z muzeum, a nie fabryki. Od tego momentu minęły trzy dekady. Dziś zatem z technologicznego punktu widzenia C15 jest pierwotniakiem. Tak, to mogłoby zatem tłumaczyć modę na model, jako wyraz buntu przeciwko elektronice i dotykowym ekranom.

Nie uwierzycie, w jakim samochodzie zakochali się młodzi Francuzi! 'Auto dla lorda' symbolem oporu Fot. Citroen

Wyboru dostawczego Citroena wydaje się kontrowersyjny jedynie jako wyrazu buntu przeciwko autom bez charakteru. Bo przy całym szacunku do osób, które do C15 mogą mieć sentyment, ten Citroen akurat przesadnej ilości charakteru nie miał. Francuzi mieli w swojej gamie dużo ciekawsze auta. Szkoda, że właśnie o nich nie pomyślała młodzież z Francji. To tak na marginesie.

Citroen C15 jest pancerny, komfortowy i łatwy w naprawie

Tak czy tak młodzież uznała francuskiego dostawczaka za bardzo "cool". Spodobała im się prymitywność auta, jego toporność, technologiczna pierwotność i wyjątkowy komfort zawieszenia. Młodzi kierowcy kochają w tym aucie także fakt, że można go naprawić młotkiem i śrubokrętem, zamknięcie drzwi przypomina uderzenie z pełną siłą w automat typu "bokser", a do tego Cytryna nie boi się jazdy po bezdrożach i ma pancerne silniki.

Pod koniec produkcji C15 był oferowany głównie z wolnossącym dieslem. Jednostka z pojemności na poziomie 1,8 litra "wyciskała" całe 60 koni mechanicznych. Do dziś pamiętam ten klekot. Nawet silnik 1,9 TDI z pompą wtryskową wydawał się cichy przy tym motorze.

Citroen C15 ma jednak jeszcze jedną zaletę. Dziś kosztuje naprawdę grosze. Można go często kupić za ułamek miesięcznej pensji. Bardziej obciążający dla budżetu jest zakup np. smartfona. Zanim jednak kierowcy także w Polsce zaczną przeglądać portale z ogłoszeniami w poszukiwaniu małych dostawczaków, muszę dodać jedną rzecz. Dwie dekady po zakończeniu produkcji, naprawdę trudno jest spotkać egzemplarz C15, który nadaje się do dalszej jazdy... 99 proc. jest mocno zmęczona "życiem".