Ministerstwo bierze się za hulajnogi elektryczne. Będzie nowy obowiązek

Motorowery i hulajnogi elektryczne opanowały miasta i miasteczka. Powoli wszyscy mają ich dosyć. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak w Poranku w TVP Info zwrócił uwagę, że użytkownicy wspomnianych środków lokomocji korzystają z nich w niewłaściwy sposób oraz to, że w przepisach jest wiele luk. Ma się to zmienić.

Ma zostać wprowadzony nowy obowiązek

To, co wszystkich dziwi, to fakt, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie korzystają z kasków. Jak zapewnić minister Klimczak, w resorcie trwają wstępne rozmowy dotyczące takiego obowiązku. W pierwszej kolejności nowe przepisy dotyczyłyby osób niepełnoletnich. Chociaż zaznaczył również, że obecnie nie są prowadzone formalne prace nad nowymi przepisami.

Zwrócił również uwagę, że liczba wypadków z udziałem nieletnich korzystających z hulajnóg lawinowo rośnie. Szczególnie w sezonie komunijnym, podczas którego hulajnoga jest częstym prezentem.

Kwestia motorowerów również zostanie rozstrzygnięta

Kolejną kwestią, którą poruszył minister, była kwestia rowerów elektrycznych, które są przerabiane, aby były w stanie rozpędzać się do 40-50 km/h. Już sam ten fakt sprawia, że automatycznie powinny być kwalifikowane jako motorowery.

Nowa Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma w pierwszej kolejności uregulować kwestię motorowerów i sposób ich kontroli. Minister podkreślił, że nie chodzi wyłącznie o kwestię motorowerów i ich niewłaściwe użytkowanie, ale także o hulajnogi, których użytkownicy poruszają się zdecydowanie za szybko po drogach i chodnikach.

Jeśli słowa zamienią się w czyny, to czeka użytkowników mała rewolucja. Zastanawiające jest, jak ewentualny przepis noszenia kasku będzie egzekwowany wobec użytkowników hulajnóg elektrycznych wynajmowanych na minuty.