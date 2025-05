Toyota mocno podbija stawkę w tym kraju. Gwarancja na samochód na okres aż 15 lat

Zwykła podstawowa gwarancja na nowy samochód kupowany w salonie to już za mało. W Hiszpanii Toyota oferuje podstawową 3-letnią gwarancję mechaniczną z limitem przebiegu 100 tys. km. Kiedyś to była oferta, która wyróżniała się na rynku. Teraz to jednak już nic szczególnego na tle niektórych konkurentów. Stąd nowy pomysł Japończyków, na przyciągnięcie klientów.

Zobacz wideo Toyota Urban Cruiser. Poznaliśmy z bliską małą elektryczną Toyotę

Jak przekonać klienta do marki? Toyota mocno podwyższyła stawkę w ramach programu dodatkowej gwarancji Toyota Relax. W Hiszpanii ochrona obejmuje samochody w wieku aż do 15 lat. Zastrzeżono przy tym limit przebiegu. Gwarancja wygaśnie co nastąpi pierwsze: 15 lat od daty pierwszej rejestracji auta albo 250 tys. km przebiegu. Dla porównania w Polsce program także jest dostępny. Ale warunki nie są tak korzystne jak w Hiszpanii. Obowiązuje do 10 lat lub osiągnięcia 185 tys. km przebiegu.

Gdzie tkwi haczyk?

Tak długi okres ochrony to kusząca oferta. Ale czy gdzieś tkwi haczyk? Owszem. Jest ich sporo. Toyota podkreśla, że program nie jest przedłużeniem gwarancji fabrycznej. Obowiązują bowiem inne zasady i wyłączenia określonych podzespołów (producent używa określenia „ubezpieczenie"). A jest tego sporo.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o regularnych wizytach w serwisie przy okazji cyklicznych przeglądów. Te odbywają się co rok lub dwa lata (obowiązują też limity przebiegu między przeglądami; najkrótszy wynosi 10 tys. km) w autoryzowanych stacjach Toyoty. Oczywiście wszystkie na koszt właściciela pojazdu.

Lista komponentów wyłączonych z ochrony jest niemal tak długa co zestawienie podzespołów objętych gwarancją. Toyota nie bierze dodatkowej odpowiedzialności za typowe elementy eksploatacyjne jak filtry, tarcze hamulcowe, okładziny, napinacze pasków, świece zapłonowe, akumulator 12V, elementy gumowe, osłony półosi, amortyzatory, przewody paliwowe, katalizator czy elementy wyposażenia wnętrza (listwy, nawiewy, gałka dźwigni zmiany biegów, pokrętła radioodtwarzacza, tapicerka siedzeń, itp.).

Długa lista podzespołów

Przez 15 lat firma bierze odpowiedzialność za większość podzespołów silnika (np. wał korbowy, tuleje, koło pasowe, pompa oleju, pierścienie uszczelniające, zawór EGR, turbosprężarka), układu paliwowego (np. pompa paliwa, wtryskiwacze, jednostka sterująca, filtr DPF do 160 tys. km), układu chłodzenia (np. czujniki, wentylator, chłodnica, termostat), skrzyni biegów (np. elementy sprzęgła, koła zębate, siłowniki, pompa oleju), mechanizmu różnicowego (np. koła, tuleje), napędu (np. przeguby i łożyska), układu kierowniczego (przekładnia, pompa, drążki, kolumna). Gwarancja dotyczy także układu hamulcowego (np. sterownik ABS, czujniki, pompa), klimatyzacji (np. nagrzewnica, silniki, parownik), układu elektrycznego (np. alternator, rozrusznik, układ zapłonowy, głośniki, silniki szyb) czy nadwozia (np. amortyzatory klapy bagażnika, mechanizm szyberdachu, zamki drzwi).

Tak długa gwarancja obowiązuje tylko na terenie Hiszpanii. W przypadku awarii za granicą (w obrębie UE) należy oddać samochód do autoryzowanej stacji Toyoty i wziąć fakturę za usługę. Koszty zostaną zwrócone przez dealera Toyoty w Hiszpanii.