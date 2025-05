Małe miejskie samochody, są dla wielu ludzi siłą napędową i najłatwiejszym, zbiorczym transportem. Bez nich wiele osób miałoby problem z dojazdem do pracy, czy przemieszczaniem się po miastach. Prezesi Stellantis i Grupy Renault twierdzą, że jeśli przepisy się nie zmienią, to będą musieli zamknąć fabryki i zrezygnować z małych, miejskich samochodów.

Stellantis i Grupa Renault mówią jednym głosem

Prezes Stellantis John Elkann i dyrektor generalny Grupy Renault Luca de Meo, w niedawnym wywiadzie dla francuskiej gazety Le Figaro twierdzą, że przyszłość małych samochodów jest zagrożona. Co więcej, wezwali Unię Europejską do przyjęcia korzystniejszych przepisów dla tego typu pojazdów. Zauważyli, że spadająca rentowność małych samochodów może zmusić do zamknięcia zakładów.

Zarządzający dodali, że Francja, Włochy i Hiszpania powinny przewodzić wysiłkom, ponieważ popyt na mniejsze, bardziej przystępne cenowo samochody jest w tych krajach najwyższy. W wywiadzie nie zdradzili, jak widzą potencjalnie nowe przepisy, które miałyby obowiązywać dla tego segmentu aut.

Winni problemów małych aut są marki premium

Luca de Meo stwierdził we wspomnianym wywiadzie, że należy wprowadzić nowe przepisy specjalnie dla małych samochodów, gdyż te, które teraz funkcjonują, faworyzują duże i drogie auta. W efekcie nie opłaca się dla nich produkować małych samochodów, gdyż są nierentowne.

Dodał, że Renault i Stellantis, które mają łączny udział w rynku wynoszący 30 proc. w Europie, koncentrują się przede wszystkim na produkcji niedrogich samochodów dla europejskich konsumentów.

Stwierdził również, że obecna, zła sytuacja jest spowodowana przez takich producentów jak BMW, Mercedes, czy niektóre marki Grupy Volkswagen. To właśnie tacy producenci, czytaj z segmentu premium, są nastawieni na eksport. I chociaż Europa jest dla nich ważna, to wysyłanie swoich aut poza granice UE jest dla nich kluczowe.

De Meo poszedł jeszcze dalej, twierdząc, że przez ostatnie 20 lat to właśnie ci producenci dyktowali, jakie powinny być wprowadzone regulacje. Ostatecznie mamy taką sytuację jak obecnie, czyli samochody są coraz bardziej skomplikowane, coraz cięższe, coraz droższe, a większość ludzi po prostu nie może sobie na nie pozwolić.

Prezes Stellantis zauważył z kolei, że sprzedaż samochodów w UE osiągnęła katastrofalny poziom. Dla niego, wprowadzenie konkretnych regulacji dla mniejszych samochodów jest kwestią „strategiczną". Zapowiedział, że jeśli nic się nie zmieni, to będą musieli podjąć bolesne decyzje w sprawie swoich planów produkcyjnych.