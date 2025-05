Policja w Dubaju przesiada się do Rolls-Royce. Radiowóz z V12 do patrolowania bulwarów

Samochody klasy premium używane przez policję w Dubaju osiągnęły niemal mityczny status w sieci. Funkcjonariusze jednak nie zatrzymują się i podnieśli stawkę, dodając do swojej floty kolejny ekstrawagancki model, a zarazem wyrafinowany. Tym razem postawiono na mocno zmodyfikowanego Rolls-Royce'a Cullinana od Mansory.

Funkcjonariusze na całym świecie mogą zazdrościć tym z Dubaju

Władze Dubaju zaprezentowały swojego Cullinana na wydarzeniu zorganizowanym w Dubai World Trade Centre, w którym wzięło udział kilku funkcjonariuszy policji z tego bogatego miasta. Nie wiadomo, jakie codzienne obowiązki będzie wykonywał Rolls-Royce, ale prawdopodobnie nie będzie używany do ścigania przestępców. W oświadczeniu policja stwierdziła, że ??wzmocni obecność sił w kluczowych miejscach turystycznych, w tym Burdż Chalifa i Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard.

Podobnie jak inne samochody używane przez policję w Dubaju, Cullinan ma białe i ciemnozielone wykończenie na karoserii. Jest to również drugi pojazd dostrojony przez Mansory wykorzystywany przez tamtejszą policję. Wcześniej do służby trafił Mercedes-Benz G63 od tej samej firmy tuningującej.

Co wiadomo o dubajskim Rolls-Royce'ie Cullinanie?

Pełna lista modyfikacji wprowadzonych do tego Cullinana nie została potwierdzona, ale możemy zobaczyć, że ma nowy przedni zderzak ze splitterem wykonanym z kutego włókna węglowego. Doposażono go również w zestaw nowych kół oraz poszerzone nadkola.

Jeśli chodzi o 6,75-litrowy silnik V12 z podwójnym turbodoładowaniem, to został on nieco wzmocniony. Osiąga teraz 610 KM, zamiast standardowych 563 KM. Wszystko po to, aby wyprzedzić inne luksusowe auto lub popisać się przed turystami.

Cullinan to tylko najnowszy przykład ze stale rosnącej floty samochodów dubajskiej policji, które pokazują, że traktują swój wizerunek „organu ścigania" bardzo poważnie. Trzeba przyznać, że o prezencję potrafią zadbać.