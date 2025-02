To najmocniejszy model w historii luksusowej marki. Ma 1075 Nm - Rolls Royce spectre black badge

Nowy model został nazwany Black Badge Spectre. I jak nietrudno się domyślać, to czerń będzie nadawać rytmu jego stylizacji. Przykład? Pojawia się np. nowy wzór 23-calowych, kutych felg aluminiowych. Są dostępne w wykończeniu częściowo polerowanym lub całkowicie czarnym.

Nowej wersji Spectre do twarzy w czerni. Ma też podświetlony grill

Ciemne obręcze stanowią jednak dopiero zapowiedź. Bo czarne wykończenia pojawiają się również na obramowaniu grilla Pantheon, figurce Spirit of Ecstasy, tabliczce z monogramem RR, klamkach, szerokich obramowaniach szyb bocznych i akcentach na zderzaku. Kolejną nowością jest... podświetlany grill. Rolls-Royce ewidentnie zapożyczył ten pomysł od firmy-matki, a więc BMW.

Iluminacje świetlne wydarzają się jednak również w kabinie pasażerskiej. Na konsoli zamontowanych zostało w sumie 5500 diod. Cześć z nich układa się m.in. w unikalny wzór, który – jak twierdzą przedstawiciele Rollsa – "jest abstrakcyjnym zobrazowaniem Spirit of Ecstasy". Jego elementem jest symbol nieskończoności. Ten jest używany w całej rodzinie Black Badge. Oznaczał niegdyś historyczne rekordy prędkości osiągane na wodzie i jest znakiem rozpoznawczym dla osób lubiących adrenalinę.

Konsola auta jest z kolei "obita" materiałem Technical Fibre. Ten splot wykorzystuje włókna węglowe i cienką metalową nić. Powstał na podstawie drewna Bolivar.

Rolls Spectre z trybem Infinity. Ma nawet 1075 Nm

W przypadku Rolls-Royce`a Black Badge Spectre można dużo opowiadać o zaawansowanych materiałach czy stylizacji. Jednak nie te wartości są najważniejsze w tym aucie. Tu liczy się też... moc! Czarny Spectre to bowiem najmocniejszy Rolls-Royce w historii marki. Elektryczny model oferuje 659 koni mechanicznych mocy. Moment obrotowy pojazdu sięga 1075 Nm. Choć te wartości nie są dostępne nieustannie. Ujawniają się dopiero po uruchomieniu trybu Infinity. Włącza się go za pomocą przycisku z symbolem nieskończoności umieszczonego na kole kierownicy.

Chwilowy napływ 1075 Nm momentu obrotowego sprawia, że ważący jakieś 3 tony Rolls-Royce Spectre jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 4,3 sekundy. Jednocześnie model okazuje się energooszczędny. Według wyliczeń marki, dokonanych na podstawie protokołu WLTP, Rolls-Royce Black Badge Spectre "spala" średnio od 22,2 do 23,8 kWh prądu na każde 100 km. To oznacza, że na jednym ładowaniu coupe pokona od 493 do 530 kilometrów.