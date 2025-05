Wielki koncern poddał się. Zainwestuje nie tylko w przeniesienie produkcji aut w USA

Koreańczycy są zdeterminowani. Nowe amerykańskie cła na importowane samochody tak mocno popsuły im dotychczasowe plany, że koncern Hyundai został zmuszony do powołania zespołu kryzysowego i opracowania planu awaryjnego. The Korea Times tuż przed rozpoczęciem majówki w Polsce informował, że zarząd koncernu podjął desperacką próbę zminimalizowania potencjalnego spadku zysków. Wspomina się o optymalizacji produkcji samochodów w USA oraz fabrykach poza Stanami Zjednoczonymi. A co to oznacza w praktyce?

REKLAMA

Zobacz wideo Hyundai Ioniq 5N. Elektryczne GTI

Przede wszystkim potwierdziły się wcześniejsze doniesienia Reutersa, że Hyundai zamierza stopniowo uruchamiać produkcję kolejnych modeli samochodów w Stanach Zjednoczonych (Lee Seung-jo, wiceprezes Hyundai Motor przyznał, że w długoterminowej perspektywie koncern będzie uruchamiać produkcję nowych aut oraz części zamiennych). Wszystko oczywiście kosztem innych fabryk koncernów (dotyczy to m.in. Meksyku i modelu Tucson). Koreańczycy nie kryją, że rynek amerykański jest dla nich szczególnie ważny. Tylko w 2024 r. firma dostarczyła do USA ok. 600 tys. samochodów. Kia zaś niewiele mniej. Ubiegły rok zamknęła wynikiem 580 tys. pojazdów.

Hyundai Metaplant America Hyundai

USA to ważny klient. Bardzo ważny klient

Czy 600 tys. importowanych samochodów to dużo? Bardzo! Okazuje się, że w 2024 r. w USA Hyundai Motor sprzedał 836 tys. samochodów (łącznie aż 1/3 globalnej sprzedaży Hyundai i Kia przypada na Stany Zjednoczone). W tej puli znajdują się także auta produkowane w fabryce w Alabamie (HMMA) i Metaplant (HMGMA) w Ellabel. Powstało ich aż 358 tys. (docelowe moce produkcyjne HMGMA to pół miliona aut rocznie). Oczywiście część z nich trafiła na eksport.

Jak zadbać o rynek amerykański? Koreańczycy uznali, że należy przede wszystkim inwestować. Stąd nowe przedsięwzięcie szacowane na 21 mld. dolarów (do tej pory Hyundai Motor Group wyłożył już ponad 20 miliardów dolarów), by osiągnąć wzrost produkcji samochodów w USA (program na lata 2025 – 2028). A to nie wszystko. Do gry wkroczył jeszcze Hyundai Steel, który w ramach błyskawicznie opracowanego projektu ogłosił swój udział w wysokości 6 mld. dolarów (wg. Reutersa plan stanowi część pakietu o wartości 21 mld. przygotowanego przez Hyundai Motor Group) w budowę zakładu w Luizjanie.

Hyundai Metaplant America DWilson_PR

Nowe plany spotkały się z ogromną krytyką w Korei. Okazuje się, że przeciwnicy kwestionują zasadność tak dużego projektu. Jednym z kluczowych argumentów jest problem szacowanych mocy produkcyjnych stali. Te są dużo wyższe (stal dla ok. 1,8 mln aut) niż potrzeby amerykańskich fabryk samochodów Hyundai i Kia (1,2 mln pojazdów). A to nie wszystko. Wypomniano także wybieganie przed szereg i brak koordynacji działań z rządem co nie ułatwia rozmów koreańskim negocjatorom (na tak wczesnym etapie nie należy czynić dość dużych ustępstw). Przypomniano również, że ważą się losy zakładów w Korei, którym coraz trudniej rywalizować z chińską konkurencją.