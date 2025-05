Zawsze wożę ręcznik w samochodzie. Uciążliwy problem już mnie nie dotyczy. Spróbujesz?

Doświadczonych kierowców nie dziwi fakt, że podczas upałów wnętrze pojazdu nagrzewa się i dotyczy to także deski rozdzielczej. Z czasem wystawiona na działanie wysokich temperatur może się uszkodzić, a siedzenia blaknąć. Na szczęście jest prosty trik, który może temu zapobiec. Wystarczy ci zwykły ręcznik.

Zobacz wideo Nowe Audi A6 po raz czwarty. Tym razem chodzi o sedana z tradycyjnymi silnikami. W sam raz dla Polaków

Czy mogę położyć ręcznik na desce rozdzielczej? Jeszcze jak, latem to świetny pomysł

Zabezpieczenie deski rozdzielczej podczas upału jest istotne, dlatego kierowcy co i rusz szukają prostych i skutecznych rozwiązań. Wszystko ze względu na to, że nagrzewanie elementów nie jest korzystne. Materiał kokpitu z czasem może zacząć twardnieć, rozklejać się i pękać, a naprawy do tanich nie należą. Ten trik z powodzeniem stosują mieszkańcy Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Jeśli nie masz ręcznika, do triku możesz wykorzystać też koc lub ścierki z mikrofibry.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić specjalne maty zapobiegające nagrzewaniu się pojazdu, jednak nie zawsze je mamy lub wcześniej nie byliśmy świadomi kłopotu. Na ten sposób nie wydasz ani grosza, a jest równie skuteczny. Połóż więc ręcznik na desce rozdzielczej w upał, a później sobie podziękujesz.

Czy osłona deski rozdzielczej w samochodzie jest konieczna? Trik ma też inne zalety

Oprócz zapobiegania nagrzewania się tworzywa trik sprawdzi się też jako sposób na zniwelowanie efektu odbijania się światła od deski, które mogłoby denerwować i w niektórych momentach oślepiać kierowcę. Choć rozwiązanie nie jest zbyt stylowe, to za to jest w pełni praktyczne. A po co kłaść ręcznik na desce rozdzielczej zimą? Niektórzy kierowcy bardziej wyeksploatowanych pojazdów mogą w ten sposób próbować zakryć nieszczelności czy osłonić nawiewy.