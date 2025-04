Nasi sąsiedzi mają spory problem. Produkcja samochodów mocno spadła

Największy producent samochodów w Czechach, Skoda, w pierwszym kwartale 2025 roku wyprodukował 236 524 samochody osobowe, co oznacza spadek o 2,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Mimo ogólnego zmniejszenia wolumenu firma znacząco zwiększyła produkcję pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in – aż o 282 proc. rok do roku, osiągając poziom 48 442 egzemplarzy (40 866 elektryków oraz 7576 PHEV).

Nie tylko Skoda. Mniejszy popyt odbija się na wynikach azjatyckich marek

Nie tylko produkcja Skody ucierpiała. Zakład Hyundai Motor Manufacturing Czech w Nosovicach również odnotował spadek. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wyprodukowano tam 71 540 samochodów, co oznacza zmniejszenie produkcji o 18 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Również w przypadku fabryki Toyoty w Kolinie sytuacja nie wyglądała najlepiej. Produkcja samochodów osobowych spadła o 8,6 proc. rok do roku, do poziomu 58 446 szt.. Co warte odnotowania, niemal 60 proc. z wyprodukowanych tam aut stanowiły hybrydowe wersje modelu Yaris.

Według prezesa czeskiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego, Martina Jahna, rozpoczęcie produkcji nowych modeli, takich jak nowa Škoda Elroq czy zmodernizowanego Enyaq, wzbudza zainteresowanie rynku i klientów, co przekłada się na poprawę krajowych statystyk produkcyjnych tego typu pojazdów. "Chociaż udział modeli elektrycznych w całkowitej produkcji nieustannie rośnie, nadal pozostajemy w tyle względem oczekiwań dotyczących spełnienia norm emisji CO2" – zauważył Jahn cytowany przez portal auto.cz. "Umiejętność wprowadzania na rynek nowych modeli – niezależnie od tego, czy mówimy o pojazdach elektrycznych, spalinowych, czy innych – które spotykają się z zainteresowaniem klientów, jest sukcesem całego łańcucha produkcyjnego i stanowi dobrą wiadomość dla całej gospodarki kraju" - dodał.

Niższy eksport pojazdów z Czech

Spadek popytu na nowe samochody przełożył się także na wyniki eksportowe. W pierwszym kwartale eksport samochodów osobowych z Czech zmniejszył się o 8,3 procent rok do roku, osiągając poziom 340 354 pojazdów. Jednocześnie sprzedaż na rynku krajowym wzrosła – do 26 156 samochodów, co oznacza wzrost o 11,7 procent względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Produkcja pojazdów zelektryfikowanych w Czechach, obejmująca zarówno pełnoprawne elektryki, jak i hybrydy plug-in, znacząco wzrosła - aż o 141 procent rok do roku. Od stycznia do marca 2025 roku wyprodukowano łącznie 64 956 takich pojazdów, z czego 50 377 było w pełni elektrycznych, a 14 579 stanowiły hybrydy plug-in.

Koncerny zmniejszają produkcję. Co jest tego przyczyną?

Spadające wyniki produkcyjne są efektem kilku nakładających się czynników. Przede wszystkim zmniejsza się popyt na nowe pojazdy na ternie UE, co związane jest z wysokimi kosztami życia, inflacją oraz ogólną niepewnością gospodarczą. Dodatkowo ceny nowych samochodów – zarówno spalinowych, jak i elektrycznych – wzrosły, co zniechęca część klientów do zakupu. Zmieniająca się struktura produkcji, związana z inwestycjami w elektromobilność, również odgrywa istotną rolę. Producenci ograniczają ofertę tradycyjnych modeli, podczas gdy elektryki nie są jeszcze tak chętnie wybierane przez klientelę.

Ważnym elementem wpływającym na produkcję są także rosnące wymagania w zakresie norm emisji dwutlenku węgla. Wprowadzanie bardziej restrykcyjnych regulacji wymusza modernizację oferty i czasowe ograniczenia produkcyjne. Specyfika strategii poszczególnych marek również ma znaczenie. Dla przykładu Hyundai i Toyota mocno stawiają na modele hybrydowe, ale nie wszystkie rynki reagują na nie równie entuzjastycznie. Jednocześnie wzrost produkcji pojazdów elektrycznych przeznaczonych głównie na eksport do bogatszych krajów Europy Zachodniej sprawia, że czeski rynek wewnętrzny, tak samo zresztą jak polski wciąż umiarkowanie zainteresowany elektromobilnością, nie jest w stanie w pełni skompensować spadków.