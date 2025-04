To będzie jedno z największych przejęć na świecie. Toyota kupuje inną Toyotę

To nie żart. Toyota chce przejąć jednego ze swoich największych dostawców. To również… Toyota. A ściślej Toyota Motor planuje pozyskać Toyotę Industries (TI). Według szacunków ekspertów niemieckiego Handelsblatt to będzie jedno z największych przejęć na świecie. Japoński koncern motoryzacyjny zaproponował na początek negocjacji kwotę 37 miliardów euro – tak przynajmniej wynika z doniesień Bloomberga. A te doczekały się już pierwszego oficjalnego komentarza.

„Obecnie rozważamy różne możliwości, w tym częściową inwestycję" – tak do sprawy odniósł się producent samochodów w oświadczeniu przekazanym na giełdzie w Tokio. Głos zabrała także druga strona. Wedle Toyota Industries pojawiła się stosowna propozycja przekształcenia przedsiębiorstwa. Firma zaprzeczyła jednak informacjom o możliwości przejęcia przez motoryzacyjnego partnera.

Toyota w Toyocie

Obie firmy od lat dzielą się udziałami (co jest dość powszechnym zwyczajem w Japonii, ale też nie podoba się akcjonariuszom TI). Obecnie Toyota ma 24 proc. udziałów w Toyota Industries. A Toyota Industries ma nieco ponad 9 proc. udziałów w Toyocie i ponad 5,4 proc. w dobrze znanym Denso (to również jeden z kluczowych dostawców japońskiego giganta motoryzacyjnego). TI dostarcza Toyocie nie tylko wiele podzespołów, ale także silniki oraz gotowe samochody. Firma odpowiedzialna jest bowiem za produkcję popularnego SUV-a RAV4 (w latach 70 wytwarzała także model Corolla). Ponadto od lat specjalizuje się w produkcji wózków widłowych, sprzętu transportowego dla lotnisk, wyposażenia magazynów i automatycznych krosien wykorzystywanych powszechnie w przemyśle odzieżowym.

Wedle ekspertów Handelsblatt propozycja przejęcia Toyota Industries to spora niespodzianka. W ramach nowej strategii firma niedawno odsunęła się od swoich spółek zależnych (sprzedaż wzajemnych udziałów). Stąd spodziewany jest opór ze strony akcjonariuszy TI (w depeszach wspomniano o obawach dot. „poprawy ładu korporacyjnego").