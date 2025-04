W tej sytuacji musisz mieć w aucie dokumenty. Kierowcy zapominają, a potem płacz

Zazwyczaj do zweryfikowania tożsamości kierowcy policjanci potrzebują numeru PESEL i to wystarczy. Dzięki temu w wielu przypadkach nie trzeba mieć już przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, czy ważności ubezpieczenia OC. Wszelkie dane funkcjonariusze sprawdzą przy pomocy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Toyota Hilux z napędem mild hybrid. Dzięki niemu zostanie z nami w Europie

Co trzeba mieć w samochodzie w razie kontroli? W tych sytuacjach dokumenty wciąż się liczą

Wyżej wymienione dokumenty mogą się przydać w sytuacji, gdy jedziemy pojazdem, którego nie jesteśmy właścicielem bądź właścicielką. Oprócz tego chodzi również o podróże zagraniczne, ponieważ służby z innych państw nie mają dostępu do polskich baz danych. Wtedy musisz mieć przy sobie ubezpieczenie OC, prawo jazdy, informacje o przeglądzie.

Tak samo jeśli mamy prawo jazdy zagraniczne i będziemy poruszać się samochodem po Polsce, musimy mieć przy sobie prawo jazdy. Pracownik firmy, z której wynajmujemy pojazd czy to w Polsce, czy to za granicą, może też poprosić o okazanie dokumentu prawa jazdy.

Czego nie wolno wozić w bagażniku? Na te rzeczy lepiej uważaj

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że są przedmioty, których kategorycznie zabrania się przewozić w samochodzie. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo. Mowa o maczetach, siekierach, widłach, kijach bejsbolowych i tym podobnych. Kierowca nie powinien przewozić ich we wnętrzu pojazdu i w bagażniku, chyba że zostały wcześniej odpowiednio zabezpieczone w sposób, dzięki któremu nie stanowią zagrożenia. Czy wiesz, jakie dokumenty należy mieć przy sobie? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.