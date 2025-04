Nie każdy kierowca słyszał o określeniu "Dutch reach", która oznacza po prostu wybór dłoni do otwierania drzwi po zakończeniu jazdy samochodem. Według zasady należy robić to nie lewą, a prawą. Dlaczego? Przekonaj się, a być może niedługo też zaczniesz to praktykować.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

Którą ręką otwierasz drzwi w samochodzie? To może być kluczowe dla bezpieczeństwa

Jeśli otwieramy drzwi od samochodu prawą dłonią, która jest bardziej od nich oddalona, wymusza to na nas obrócenie głowy oraz reszty ciała. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Z założenia dzięki temu zwiększamy prawdopodobieństwo zauważenia rowerzysty lub motocyklisty, którzy mogliby właśnie przejeżdżać obok naszego pojazdu.

Dzięki temu unikniemy zderzenia, które realnie mogłoby wpłynąć na ich zdrowie lub nawet życie. Choć nie wszyscy znają jeszcze tę metodę, to z roku na rok zyskuje na popularności i nic dziwnego. Mimo to doświadczeni kierowcy tylko wzruszą ramionami, bo wiedzą, że przed otworzeniem drzwi zawsze dla pewności trzeba jeszcze zerknąć w lusterka.

Kto powinien korzystać z "Dutch reach"? W tych krajach jest obowiązkowy

Choć w Polsce jedynie niektórzy tylko tłumaczą, że otwieranie drzwi prawą ręką jest korzystniejsze, to na przykład w Wielkiej Brytanii i w Holandii jest to już obowiązkowe. Rozwiązanie może też z czasem stać się standardem w innych krajach Unii Europejskiej. Możliwe, że już za jakiś czas na każdym egzaminie weryfikowana będzie wiedza na temat tego, którą ręką otwierać drzwi.

Którą ręką otwierasz drzwi w samochodzie, gdy wysiadasz? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.