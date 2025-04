Wielki protest w historycznej fabryce Stellantis. Pracownicy boją się o przyszłość

Fabryka w Poissy, położona w departamencie Yvelines nad Sekwaną, została zbudowana przez Forda jeszcze w latach 30. XX wieku. Następnie, w 1954 roku, zakład został przejęty przez Simcę, a później, w 1963 roku przez Chryslera. 15 lat później fabrykę trafiła pod skrzydła grupy PSA, która początkowo produkowała pojazdy marki Talbot, a później Peugeota i Citroena. Aktualnie fabryka należy do koncernu Stellantis, który powstał w wyniku fuzji PSA z grupą FCA. Niestety, aktualna sytuacja europejskiego giganta jest na tyle skomplikowana, że przyszłość zakładu wydaje się nie malować w jasnych barwach.

Francuskiej fabryce Stellantis grozi zamknięcie? Pracownicy strajkują

W zeszły wtorek 15 kwietnia w zakładzie doszło do strajku - ok. 200 pracowników wstrzymało prace na kilka godzin. W proteście wzięli udział również przedstawiciele firm podwykonawczych, które ściśle współpracują z fabryką, a więc m.in. GSF, Forvia, Trigo itd. W ten sposób załoga chciała zasygnalizować kierownictwu swoje zaniepokojenie, a jednocześnie niezadowolenie z faktu pewnego organizacyjnego zawieszenia.

Aktualnie we francuskiej fabryce produkowana jest druga generacja Opla Mokki, która jednak już wkrótce, najpóźniej do 2028 roku, zostanie wycofana z oferty marki. Na ten moment nie wiadomo, czy doczeka się ona następcy. Co więcej, do tej pory kierownictwo koncernu nadal nie dało konkretnej deklaracji co do rozpoczęcia produkcji jakiegokolwiek nowego modelu w zakładzie. Zastanawiająca jest również kwestia platformy STLA Small, która stanowi bazę dla aut elektrycznych. Została ona wprowadzona we wszystkich fabrykach koncernu, oprócz właśnie obiektu w Poissy.

"Trzeba sobie to powiedzieć jasno – zostało nam może 18 miesięcy. Tyle dzieli nas od zatrzymania linii produkcyjnych" - stwierdził Jean-Pierre Mercier, przedstawiciel związku zawodowego SUD, cytowany przez portal francuskie.pl. "Nie możemy pozwolić, żeby zakład wygasł w ciszy" - dodał związkowiec.

Stellantis zapewnia: Wszystko będzie dobrze

Sam koncern nie zamierza jednak żegnać się z fabryką, która od wielu lat ma niezwykle istotne znaczenie w całym łańcuchu dostaw. Przedstawiciele Stellantis zapewnili, że zakład ma przed sobą pewną przyszłość, a pracownicy nie powinni martwić się o stabilność zatrudnienia. Oczywiście takie słowa trzeba brać z pewną rezerwą. Czas pokaże, czy była to prawda, czy tylko puste obietnice.

Obecnie fabryka w Poissy to jeden z najważniejszych zakładów Stellantis we Francji. Od 2020 roku produkowany jest w nim Opel Mokka. Co więcej, koncern stale inwestuje w rozwój zakładu. Powstaje w nim m.in. nowoczesny kompleks biurowy "grEEn-campus", który ma zostać ukończony jeszcze w tym roku. Głównym celem tej inwestycji jest zebranie zespołów badawczo-rozwojowych oraz testowych w jednym miejscu, co pozwoli na lepszą współpracę i zwiększenie efektywności oraz innowacyjności firmy.